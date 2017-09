Olvido Hormigos señala que "la falta de sexo hace que me falten ideas"

Parece que la experiencia de ser escritora por unos días no sólo le ha gustado, sino que ha sido provechosa para ella, porque asegura que "la gente me para por la calle felicitándome, me dicen que están muy bien, que les gusta muchísimo, que siga escribiendo, que no lo deje…”.

El diario erótico de Olvido Hormigos en Interviú parece que ha sido todo un éxito, como demuestra que el mismo se ha colocado cada semana en el top5 de los temas más leídos en la web de la revista, aunque ella sólo le ha encontrado una pega, “he estado muy cómoda y me he divertido mucho, pero sí es cierto que las últimas historias me han costado bastante, me faltaban ideas. Creo que es la falta de sexo, me falta práctica”.

La exconcejala de Los Yébenes subraya que "pretendía dar un punto de vista femenino, he escrito pensando en la mujeres pero, por los mensajes que he recibido, creo que ha gustado mucho más a los hombres”, y precisa que "todo ha sido ficción. No he contado ninguna experiencia personal para no ofender a nadie".

Vamos, que ella no ha echado un polvo rápido con un camarero en el baño de un bar, ni ha tenido sexo en la cubierta de un barco con un instructor mientras su marido bucea, ni ha hecho un trío con su pareja y su mejor amiga, ni ha mantenido sexo con dos hombres a la vez, ni ha llevado a cabo masturbaciones mientras espiaba a los vecinos en plena faena, ni ha utilizado un vibrador como sustituto de un marido con pocas ganas como hacían las protagonistas de sus diez relatos.

La que fuera concursante de Gran Hermano VIP también recuerda cómo llevaba a cabo sus escritos, "tenía que aprovechar los ratos en los que la niña pequeña no estaba en casa, o estaba durmiendo, para estar tranquila. La mayoría de las veces escribía de noche. Y sí, cuando estoy en casa llevo poca ropa. Y al escribir también”.