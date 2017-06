Unos okupas agreden a dos reporteros de Ana Rosa Quintana

El miércoles, durante el balance anual de El Programa de Ana Rosa, al que asistió este periódico, la presentadora y su compañero Joaquín Prat alababan a sus compañeros reporteros del espacio porque "a veces se juegan la vida", recordando sobre todo sus andanzas en países como Venezuela y Corea. Un día después, ha sido en España donde han estado a punto de protagonizar una tragedia.

En concreto ha sido en el madrileño barrio de Lavapiés, al que uno de sus equipos de investigación había acudido para acompañar a un vecino que había visto como no podía entrar en su casa desde hacía un año por culpa de unos okupas que se habían colado en la misma cuando él se fue de vacaciones.

El equipo, formado por reportera Lucía Valero y el operador de cámara Adrián Fernández, estaban grabando en los buzones junto al dueño, comprobando cómo todavía estaba el nombre de éste en el mismo, cuando apareció uno de los okupas y empezó a amenazarles.

En el vídeo se puede observar como primero esa persona sale de la vivienda con una actitud desafiante y profiriendo amenazas a los periodistas, y cómo la tensión aumenta cuando aparecen otros dos okupas, uno de ellos con una silla que estampa en el suelo del portal.

Otra persona más, "con el rostro totalmente desencajado", según afirma Adrián, aparece de la finca para golpearle violentamente provocando la rotura del visor de la cámara. Después, esta persona fue detenida por la policía no pudiendo identificar a los demás porque se metieron al interior de sus casas.

Para Adrián, ese individuo iba "absolutamente bajo los efectos de la droga, sudado, ojos fuera de las órbitas. Iba por mí". Este mismo jueves ha acudido a un juicio rápido en los Juzgados de Plaza de Castilla con esta persona de origen senegalés, que acumula diez detenciones y tiene pendiente una orden de expulsión de España.

Ana Rosa ha querido ensalzar la valentía del cámara mientras que él indicaba que no pensó en ningún momento en salir corriendo: "Me impacta ver las imágenes pero en ese momento no éramos conscientes de lo que estaba sucediendo". La presentadora reiteró que "nos sentimos muy orgullosos de nuestros compañeros, y veremos si a Adrián le llevamos al médico".