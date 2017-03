El nuevo 'caso Nadia' estafa a más de veinte rostros populares

A este paso nadie va a querer participar en una de las llamadas 'causa solidarias', por mucho que Susanna Griso siga apostando por seguir apoyando las mismas. Lo malo es que si siguen proliferando los casos de estafa, como el de Nadia, la niña de once años de Organyà (Lleida) enferma de tricotiodistrofia y cuyos progenitores están acusados de gastarse el dinero de las donaciones destinadas a su tratamiento (más de 600.000 euros), será difícil que la gente continúe creyendo en ellos.

Argucias como la ya bautizada como "el nuevo caso Nadia", cuyo protagonista es Paco Sanz y que precisamente ha desvelado Espejo Público, el programa de Antena 3 que presenta Susanna Griso. Se trataría de un presunto estafador valenciano que se ha inventado padecer el Síndrome de Crowden para conseguir dinero, implicando a muchos famosos.

El susodicho está acusado de estafa, apropiación indebida y blanqueo de capitales, y la Policía Nacional ya ha registrado su domicilio y él ha tenido que informarles de todos los rostros que le habían ayudado a recaudar dinero. Gente como José Mota, Santi Rodríguez, Pedro García Aguado, Dani Mateo, Javier Cárdenas, Risto Mejide, Santiago Segura, Dani Martínez y Jorge Javier Vázquez, así como populares locutores radiofónicos como Carlos Herrera, Carlos Alsina y Juan Ramón Lucas, futbolistas como Álvaro Negredo y el youtuber AuronPlay, que al enterarse de la estafa escribió varios mensajes lamentando haber implicado a sus seguidores.

Precisamente fue este último el que primero simpatizó con la causa de este valenciano, al que dedicó un vídeo para apoyarle desde su cuenta de Youtube. A este le seguirían otros famosos como Pedro García Aguado, que escribió el prólogo de su libro, o José Mota, que le ingresó dinero para ayudarle.

Gala en Valencia

Uno de los casos más significativos es también el del actor Santi Rodríguez, que llegó a organizar en 2013 una gala para recaudar fondos, "organicé una gala y le pagué yo a los artistas más de 400 euros de hotel porque en la primera conversación que tuve con él me dijo que le quedaban seis meses de vida. Y yo dije que tenía que ir a EEUU. Sensibilicé a mis seguidores y movilicé a compañeros para que vinieran".

En declaraciones a Espejo Público, el actor se mostró "indignado", aunque precisó que él va a seguir actuando así cuando se le reclame, "si se confirma que este señor es tan impresentable como parece que es, yo voy a seguir haciendo lo que hago con gente que lo necesita porque impresentables como él o como los padres de Nadia no pueden cortar la ayuda a gente que le hace falta".

El actor recordó una anécdota vivida con este personaje: "Cuando yo llegué a Valencia y le conocí, porque organicé todo sin conocerle, me llamó la atención que a los pocos minutos se acercó para decirme: mira qué móvil me he comprado. Era el último iPhone", y puntualizó que otra cosa que le impresionó fue que en esa gala no hubiese gente cercana a él, y que después les invitase a todos a una cena en un restaurante.

Susanna Griso también compartió el pesar de Santi Rodríguez, comparando lo que él siente con lo que tanto ella como su equipo sintieron tras el "caso Nadia", y pidió igualmente seguir apoyando estas causas, ya que por desgracia casi todas son verdad.

El recordado frutero de 'Siete vidas' desveló también que "Álvaro Negredo y su mujer han ayudado con una o varias aportaciones económicas importantes, al igual que todos los artistas que intervinieron en esa gala", así como que "me han tomado declaración y estoy pensando si interponer acciones legales. Quiero mirar porque si tengo opción de sacar algo a nivel económico, para donarlo a la Asociación del Síndrome de Crowden".

Lo que nadie puede dudar es que el tal Paco Sanz debía ser un gran jugador de póker ya que, como han comentado hasta sus propios vecinos, que lamentan que "nos ha engañado a todos". Tal era su facilidad para mentir que al parecer, según se dijo en el programa de Antena 3, "en sus vídeos decía ser ciego de un ojo por la enfermedad, pero ejercía de árbitro de tiro. Una de las condiciones es tener buena vista".