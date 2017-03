La nueva RTVE hace historia al cerrar su primer balance en positivo

Después de tanta caída de la audiencia y del prestigio de la casa, sobre todo en materia de informativos, RTVE por fin ha tenido una buena noticia, al conseguir por vez primera en su historia, desde que se convirtió en Corporación a principios de 2010, cerrar sus cuentas de 2016 sin pérdidas.

No sólo eso, sino con un superávit de casi de 800.000 euros, algo que no se conseguía desde 2009, cuando se aprobó su Ley de Financiación, aunque ésta no entró en vigor hasta principios de 2010.

El presidente de RTVE, José Antonio Sánchez, ha dado a conocer estos datos este jueves en su comparecencia en la Comisión de Control de RTVE en el Senado, donde ha explicado que los gastos de explotación se mantienen dentro de las previsiones, acomodando el incremento experimentado por el gasto de la cobertura los Juegos Olímpicos de Río (56 millones de euros), además de permitir un cambio de criterio en la amortización de la ficción y el saneamiento del stock de cine español en las existencias de programas.

Por lo que respecta a los gastos generales, 2016 fue en RTVE un año muy similar a 2009 en cuanto a la deducibilidad del IVA y nivel de gastos de todos los demás ámbitos de la Corporación, y los gastos generales supusieron entonces más de 280 millones de euros, mientras que el año pasado esa cifra apenas alcanzó los 183 millones.

Los ingresos de las aportaciones de los operadores de telecomunicaciones y de televisión se incrementan apenas en un 3,4% respecto a los de 2015, aunque continúan situándose por debajo de lo previsto en el Presupuesto de la Corporación (-3%). Estas aportaciones para financiar RTVE siguen presentando una elevada incertidumbre, que dificulta realizar previsiones de ingresos razonables.

La reducción de ingresos respecto al presupuesto se ha visto compensada por una mayor contención del gasto, lo que ha permitido obtener un resultado positivo en 2016 de 0,8 millones de euros y una mejora significativa de la deuda financiera, que ha sufrido un descenso desde los 86,2 millones en 2015 a los 46,1 millones en 2016. Para 2017, RTVE parte de una mejor situación financiera y como consecuencia de ello.