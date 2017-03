La nueva amiga de Kiko Rivera fue chica Playboy

A sus 37 años, Rocío Marengo ha dejado de ser una desconocida en España para pasar a ser la chica que podría llegar a ser la nueva pareja de Kiko Rivera. Gracias a este pequeño detalle, la chica ha saltado de la portada de Playboy, donde enseñó su cuerpo, a la portada de Corazón TVE.

Esta argentina conoció al DJ el pasado 23 de febrero, durante la visita que él realizó a Viña del Mar, en Chile, acompañando a su madre en su gira latinoamericana, y desde aquel momento esos cariños mutuos que se dedicaron en sus perfiles de las redes sociales dispararon los rumores de que había algo más que admiración entre la modelo y presentadora y el hermano de Chabelita.

De poco importaba el que ella, que además fue novia en su día del mismísimo Diego Pablo Simeone, y a la que ahora también relacionan con un magnate chileno, precisara que "lo nuestro ha sido solo una amistad festivalera".

Rocío está participando en estos momentos en un reality de la televisión chilena y por ese motivo han salido a la luz sus antiguos posados ligera de ropa. Uno de ellos, fue el topless que regaló a sus compatriotas para celebrar el día de la independencia, hace cuatro años, difundiendo e Twitter la imagen que vemos aquí arriba.

La argentina, que también es presentadora del Festival Viña del Mar, sigue insistiendo que no ha habido nada entre ellos, aparte de cariño, pero no descarta que ocurra en el futuro, de acuerdo con sus declaraciones. Lo cierto es que también se le atribuyen declaraciones en el sentido de que le gustaría probar con hacer tríos, aunque no especifica quienes serían sus otros dos acompañantes en esa experiencia sexual.

Habrá que escuchar ahora a Kiko Rivera, seguramente en algún programa de Telecinco, sobre la veracidad o no de esa relación e incluso de si estaría dispuesto a satisfacer el sueño de Rocío Marengo.