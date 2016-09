Noelia tiene su primer orgasmo dentro de la casa de 'Gran Hermano'

La vida continúa su curso dentro de la casa de Guadalix de la Sierra. Noelia, la chica de Córdoba que sufre ASMR (autonomous sensory meridian response, es decir, respuesta sensorial meridiana autónoma) ha experimentado su primer 'orgasmo mental', como ella los llama, tras las cosquillas después de vivir una experiencia muy placentera. La andaluza dice haberse quedado muy “a gustico” tras el cosquilleo que ha sentido en la cabeza.

Noelia, conocida como ‘la virgen’ de ‘Gran Hermano 17′ porque asegura no haber tenido nunca una relación sexual real, ha llegado al clímax gracias a su compañera Candelas, que muy servicialmente le ha hecho cosquillas en el antebrazo, acto que ha provocado el éxtasis de la joven.

“Ay, ya me ha dado”, decía la cordobesa y su compañera se reía diciendo: 'Súper, se ha corrido'”. Las dos se dirigían a cámara y Noelia aseguraba: “Qué a gustico me he quedo, por favor”.

Adara siente celos por la actitud de Rodrigo

Problemas en el paraíso para Adara. La figura de Bea y su cercanía con Rodrigo cada vez empieza a afectar más a la joven, que esta madrugada no ha podido evitar echárselo en cara. La madrileña se ha mostrado muy distante con su amigo, al que le ha reprochado su actitud.

"No me gusta el rollo que tienes con todas", le espetaba, a lo que él respondía: "Yo me llevo bien con todos, chicos y chicas". La conversación no ha quedado ahí. Después de que él se desahogara contándole a Noelia la conversación que acaba de tener con Adara, ésta hizo lo propio con Pol, que por su parte volvió a conversar con Rodrigo acerca de la situación.