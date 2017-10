Herrera: "Las críticas son de una secta de un partido, pero me excitan"

Dieciocho años después de presentar Así es la vida en TVE, cadena en la que había debutado en 1985 como conductor de un Telediario, Carlos Herrera vuelve a la pública este domingo no sólo para estrenar ¿Cómo lo ves? sino, para desgracia de sus detractores, para quedarse mucho tiempo, "al menos espero estar aquí seis o siete años".

Su vuelta es de la mano de Zebra TV, cuyo productor ejecutivo, José Velasco, fue el que le convenció "tomando una manzanilla en Sanlúcar de Barrameda", como precisaron ambas partes. Para Carlos, "los productores televisivos son unos chalados, porque son gente que arriesgan su dinero cuando es muy difícil saber por dónde va a ir el público, no es sencillo".

Pese a todo, ¿Cómo lo ves?, que él define como "un programa muy activo, atractivo, divertido y agradable, que involucra como espectador y actor al que ve el programa, porque éstos no sólo se conforman ya con ver sino que quieren que sepamos lo que opinan de las cosas", confía en que vaya bien porque "es un formato testado en otros países que aquí puede ser un éxito".

Ese fue, según él, uno de los motivos de su vuelta, "he tenido más oportunidades de volver antes, pero no tenía garantías como con este programa y esta cadena", pese a que reconoció que "cuando me lo propusieron dije que no quería volver a TV, le dije a José Velasco si estaba halado, porque yo escribo tres artículos a la semana, tengo mi programa de radio y hacer TV exige también horas. pero en el segundo plato empezó a convencerme". Quizás porque, como indicó, "en TVE he sido feliz desde mi más tierna infancia, tanto como espectador como presentador".

Herrera recordó durante la presentación del espacio que la única cadena, al margen de TVE, en la que ha trabajado es en Canal Sur, "nunca he trabajado en una TV privada y me llena de orgullo y satisfacción estar de nuevo aquí". Por eso dijo que no le preocupa ni la que se armó en las redes sociales, donde el anuncio de su regreso fue trending topic, porque "se trató de 100 personas en mi Twitter, de una secta dentro de una formación política".

Pese a todo, cree que esas críticas son "algo normal, no le puedes gustar a todo el mundo, ni pretenderlo, aunque me inspiró ternura y excitación positiva saber que hay ciertas personas preocupadas por cómo me pueda ir". Al respecto subrayó que "a mi familia y a mis amigos les encanta que vuelva y son muy numerosos, por lo que creo que irá bien", así como que "de todas formas, de todo se aprende, hasta de una crítica severa, porque puede tener razón".

Cataluña y la competencia

¿Cómo lo ves?, que se emitirá cada domingo durante dos horas, a partir de las 22:00 horas, permitirá a todos los espectadores, a todos los que se descarguen una App gratuita, dar su opinión sobre las preguntas que se formulen, mientras que populares invitados intentarán prever cuáles serán las respuestas más votadas a cada una de ellas. Además, cada semana tres familias, de diferentes zonas de España, intervendrán desde sus casas en la discusión. Herrera precisó que "las preguntas van a ser de actualidad y cotidianidad, sobre cosas que hacemos todos los días, con una perspectiva hogareña y de grupo de amigos".

Y por supuesto tendrán cabida temas políticos porque "política es todo, los mecanismos que les hemos dado a los políticos para resolver nuestros problemas diarios", y, cómo no, el de Cataluña, cuya situación, según Herrera, "es dramática, una sin razón, un disparate que caerá sobre los hombros de los que han polarizado y fracturado la sociedad catalana". El periodista dijo no entender las críticas que salen de esa comunidad porque "Cataluña goza de un autogobierno del que no goza ningún otro gobierno, salvo quizás cosas como el control de fronteras, y desarrollan la vida de forma autónoma, por lo que es artificial ese empeño de la independencia". Sobre cómo se puede arreglar ese problema afirmó que "con tiento, buena mano y prudencia, hay que discutir dentro de la legalidad y luego juntar las piezas de la vajilla".

De cara al futuro, Carlos Herrera adelantó que "algún día dejaré la radio, porque llega un momento que cuesta y no voy a estar eternamanente, pero sí un poquito más", así como que "la televisión te permite otra forma de trabajar, pero ahora mismo no sé lo que voy a hacer el año que viene". Sobre si temía que con otro gobierno distinto al actual podría peligrar su puesto de trabajo en TVE, comentó que "muchas veces no sobrevives porque no haces tu trabajo a satisfacción de los que te han contratado, porque no he acertado", pero que "a hora, en TV, he venido de visita con mucho gusto a vivir unos días, pero sé que mañana entrarán otros y me sorprendería que en TVE me dijeran que me quede a hacer todos los programas".

El actual presentador de La mañana de Cope, también quiso valorar la competencia que se va a encontrar desde este próximo domingo en otras cadenas, "la competencia son dos programas magníficos que han demostrado ya su eficacia. Ana Pastor es una magnífica periodista y Gran Hermano técnicamente está muy bien hecho, son dos programas ya consolidados y entrar de nuevo y apartarles con los codos exige mucho trabajo, porque son competidores muy respetables".