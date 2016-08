"No me extraña el nivel cultural de este país si la gente ve Hable con ellas"

Al menos fue sincero, "si he venido a este programa es porque es el único que me ha llamado y donde me voy a poder explicar". Willy Toledo fue la estrella invitada de la última entrega de Hable con ellas y de nuevo volvió a liarla.

Esta vez fue por un tweet, "no me extraña nada el nivel intelectual de este país, si esto tiene una audiencia masiva", y con una Sandra Barneda que, parece que enojada, le preguntó si “¿tú crees que somos idiotas en este programa?".

El actor se trató de justificar a su manera y afirmó que “creo que esto no educa a nadie en ningún valor positivo. No ayuda a reflexionar ni a crecer en nada, todo es ruido”..

La presentadora le dijo estar sorprendida porque "en vez de poner un tuit podrías opinar de eso aquí, creo que te tiras piedras en tu tejado”, y él volvió a atacarla, "tú has empezado con la artillería preguntándome si había perdido el juicio".

En el resto de su intervención el actor aclaró la polémica sobre el atleta cubano afincado en España y decía que el vídeo que habían emitido en el programa era “manipulación pura y dura”, y puntualizó que "yo jamás retiro un vídeo de mi facebook, fue la plataforma la que me censuró primero y después me pidió perdón".

El programa recogió la opinión de Paz Padilla, que confesó que sabía que algunos directores de este país le habían dicho que no habían contratado a Willy Toledo por vetos, cosa que él confirmó puntualizando que "llevo casi 6 años en los que solo he podido hacer una película con Pedro Almodóvar, al que nadie le chista. Me consta que muchos directores y productores, entre otros Paolo Vasile, quieren que trabaje con ellos, pero me vetan".



Sobre este tema, el actor añadió que "tanto esta cadena (Telecinco) como Antena 3, y junto a La 1, controlan el cine español, y les han dicho que 'quién tú quieras menos Willy Toledo".