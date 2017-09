Por si no tuvieran bastante con las críticas que están recibiendo sus informativos por las noticias que se ofrecen en sus informativos referidas al referéndum catalán, un juez de menores de Granada ha hecho este lunes indirectamente con sus palabras en La mañana de TVE que las redes sociales cargaran no sólo contra el invitado en cuestión sino también contra la cadena pública por invitarle.

El programa que conduce María Casado estaba abordando el reciente fallecimiento de la it girl y exconcursante de Quiero ser (Divinity) Celia Fuentes, pero el tratamiento de la noticia no ha estado exento de polémica. Sobre todo cuando el juez Emilio Calatayud entró en una conexión en directo para indicar que "las niñas actualmente se hacen fotos como putas", en referencia a las adolescentes que suben imágenes suyas en las redes sociales.

Después de la reprobación que por sus palabras sufrió por parte de la mismísima presentadora del magazine, por mucho que antes de soltar la frase en cuestión el letrado pidió "perdón por la expresión, ¿eh? Tomármelo bien". María Casado parece que no le perdonó, hasta el punto que le repitió en tres ocasiones "Emilio, no".

No sólo era tarde ya para ese arrepentimiento sino también para que en las redes sociales le atizaran con dureza, mostrando los usuarios la indignación por las palabras de Calatayud con comentarios como "¿cómo puede continuar en antena el juez de menores este después de decir que 'las niñas se hacen fotos como putas'? .

Curiosamente, además de por su condición de juez, Emilio Calatayud también es un conocido tertuliano televisivo, ya que se le ha podido ver en espacios como Hora Punta', de TVE, y Espejo Público, de Antena 3.

Apenas hace tres días, Calatayud escribía una carta en su blog en el Ideal.es, en la que precisaba que "soy juez de Menores desde hace 29 años, lo que me convierte en el magistrado más antiguo de España en esta especialidad. Pues bien, llevo 29 años condenando a adolescentes a aprender a leer y escribir. Acabo de empezar el nuevo curso judicial y he celebrado los primeros juicios, y como en el Día de la Marmota, he vuelto a encontrarme con chicos de 16 ó 17 años que prácticamente no saben hablar ni leer". Ahí no dijo nada sobre la prostitución infantil.