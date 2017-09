Netflix puede ser "banal" o "de mal gusto" pero no enaltece el terrorismo

Se acabó la duda, al menos para la Fiscalía de la Audiencia Nacional, que ha archivado las diligencias de investigación sobre la campaña promocional de la película 'Fe de etarras' al considerar que, si bien la misma puede resultar "frívolo, banal o de mal gusto", no es constitutiva de un delito de enaltecimiento del terrorismo.

Hay que recordar que todo nació del cartel que se desplegó en un edificio en pleno centro de San Sebastián, en el que se podía leer la frase "yo soy español, español, español", con las palabras "español" tachadas, bajo la que figuraba el título de la película 'Fe de etarras'. Por ese motivo, el teniente fiscal de la Audiencia Nacional, Miguel Ángel Carballo, abrió estas diligencias tras recibir una denuncia de la Unión de Guardias Civiles contra Netflix en la que la asociación pedía a este tribunal "eliminar de manera inmediata el cartel" promocional de la película al entender que humillaba a las víctimas del terrorismo etarra.

El fiscal ha llegado ahora a la conclusión de que "el cartel anunciador de la película no puede catalogarse en ningún caso, objetivamente, como conducta especialmente perversa" y no cumple los requisitos para ser catalogado su contenido como constitutivo de un delito de humillación a las víctimas" y que "la finalidad subjetiva no es sino promocionar el film, el cual, como el propio cartel anunciador, podrá resultar frívolo, banal o de mal gusto a determinadas personas o colectivos naturalmente sensibilizados con el terrorismo etarra".

Según él, la mención de "yo soy español" tachada en el cartel "no es en sí mismo nada" y la frase 'Fe de etarras¡ hace referencia al título de la película, por lo que está "lejos de cualquier posición favorable a la asesina organización terrorista" y no resulta "ofensiva a las víctimas sin perjuicio de la íntima convicción o sentimientos que pueda generar en determinadas personas".

Carballo también señala que "el hecho de que el cartel se sitúe cerca del lugar de la comisión de un atentado se presenta como un dato circunstancial pues es evidente que fue elegido para una mayor difusión del anuncio, siendo realmente difícil, desgraciadamente, encontrar lugares céntricos de San Sebastián alejados del lugar de la comisión de un atentado de ETA". 'Fe de etarras' es una comedia sobre las peripecias de un comando de ETA en Madrid que dirige el donostiarra Borja Cobeaga, guionista de la popular 'Ocho apellidos vascos' y que se estrenará en primicia en el Festival Internacional de Cine de la capital donostiarra.