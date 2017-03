A Nacho Vidal le da "asco" una concursante de Gran Hermano VIP

Por mucho que este jueves perdiera 62.000 fieles, una persona famosa sí demostró ser fiel a Gran Hermano VIP. Se trata de Nacho Vidal, que colgó en las redes sociales una imagen del programa al tiempo que mostraba sus preferencias y sus odios con respecto a algunas de las concursantes que todavía siguen dentro de la casa.

Nacho Vidal fue esta vez el telespectador VIP y Daniela blume y Alyson Eckmann las dos participantes a las que dedicó una frase en su cuenta de Twitter. En el caso de la primera, muy favorable, y en el de la segunda, muy negativo.

El actor porno y exconcursante de Supervivientes precisó que si estaba viendo la gala era precisamente por Daniela Blume, "porque es amiga mía. Vamos, que vive en mi pueblo". Por el contrario, parece que no le gusta nada Alyson Eckmann, "esta 'USA' me da asco", sin llamar en ningún momento por su nombre a la norteamericana.

Lo que hizo Nacho Vidal con sus opiniones fue provocar con este tuit que sus seguidores también se posicionaran, en su mayoría a favor de Daniela Blume.

Hay que recordar que el actor fue hace pocas fechas protagonista por su entrevista en televisión con Jorge Javier Vázquez, con el que habló tanto de la plataforma Hazte Oír como de su hijo. De la primera dijo que "van de cristianos y para mí son los hijos de Satán. Tienen miedo de que en una de las ponencias en las que se explica la transexualidad en niños, uno de sus hijos se dé cuenta de que le pasa lo mismo que a otros muchos. Tienen miedo de que les salga un hijo gay, por eso quieren esconder esto", preguntado por la situación en la que quedarían esos niños si fueran sus hijos: "¿Les prenderían fuego? ¿Lo lapidarían? ¿Lo tirarían por un balcón? ¿Lo negarían como hijo?".

Como padre de un niño que vive en el cuerpo equivocado, Nacho Vidal reconoció que "al principio es muy duro, pero te lo comes con patatas y te das cuenta de que es algo maravilloso. La sociedad es mala, esta gente no tiene bondad, no tiene amor. Al final todos vamos a ser calvos y acabaremos bajo tierra, pasemos por eso lo mejor posible".