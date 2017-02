Un muerto enfrenta a Jiménez Losantos con Carlos Herrera

Por muy amigos que en teoría son, parece que a la hora de la verdad no hay amistades que valgan. Desde luego así lo demostró este jueves Federico Jiménez Losantos, que cargó desde los micrófonos de esRadio contra Carlos Herrera, por el programa que éste hizo en la Cadena COPE con motivo del Día Mundial de la Radio.

En ese especial, en el que estuvieron presentes tres históricos de la radio como Luis del Olmo, Iñaki Gabilondo y José María García, hubo algo que Losantos echó en falta, "ni citar al muerto en el estudio del muerto, no respetan ni a los vivos ni a los muertos", en referencia a que no se había recordado a Antonio Herrero, precisamente el hombre que da nombre al estudio de la emisora de la Conferencia Episcopal en la que se hizo el programa.

Losantos señaló que "dice el refrán que de bien nacidos es ser agradecidos y en la COPE desconocen el refrán porque Carlos Herrera no ha recordado a Herrero pese a hacer el programa desde el estudio que lleva su nombre", y recordó que "ahora que en la COPE son todos millonarios, son la SER 2, ni se acuerdan de los que salvamos la empresa cuando García se largó ni de los que como yo quiso fichar a Herrera cuando se iba a ir de Onda Cero y se quedaba en la nada".

Para él, "si se respeta la historia de la radio, hay un antes y después con Antonio Herrero, que es el que se inventa las mañanas que luego hago yo y que no ha hecho nadie más, porque hay que jugársela todos los días".

Lo peor para Losantos es que "ahora lo celebran los mamarrachos de la SER, esos de espíritu cristiano que se burlaban de mendigos en Alemania con una VISA (en referencia a Manolo Lama). Que les den mucho por el cepillo a todos".

En lo que no cayó, o no quiso caer el locutor de esRadio es que en el programa especial al que hizo referencia sí se recordó la figura del mencionado Herrero, por medio de José María García, que sí le tuvo en cuenta: "Antes de nada querría tener con Luis, con Iñaki, contigo, con Barriocanal, con Pérez del Puerto, con la legión de oyentes un emotivo saludo a Antonio Herrero, estamos en el estudio de Antonio Herrero, aunque aquí no trabajaba él, este estudio no era el suyo, pero quede aquí el recuerdo para él que fue el único que cogió no el relevo sino que siguió la estela de Luis e Iñaki y se nos fue demasiado joven".