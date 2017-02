Muere uno de los actores de 'Juego de tronos'

Intentó ser famoso en el mundo del baloncesto y acabó lográndolo en el de la interpretación, donde se había terminado de hacer muy popular gracias a la serie 'Juego de tronos', donde daba vida a Mag el Poderoso. Neil Fingleton ha fallecido a los 36 años de edad en su casa de Durham, debido a unos problemas cardíacos.

Neil, que además podía presumir de contar con uno de los récord Guinnes en 2007, como el hombre más alto de Europa con sus 2,33 metros, era uno de los gigantes más temidos de la exitosa serie, y por ostentar el Record Guinnes en el año 2007 como el hombre mas alto de Europa al 2,33 metro, desde su intervención en el episodio 'Los vigilantes del Muro.

Como actor también había aparecido en un episodio de 'Doctor Who', que llevaba por título 'Before the flood', encarnando al malvado Fisher King, e incluso en largometrajes como 'Los Vengadores; La era de Ultrón', 'X-Men: Primera generación' (la primera vez que apareció en la gran pantalla) y en 'La leyenda del samurái: 47 Ronin', filme dirigido por Carl Rinsch y protagonizado por Keanu Reeves, donde daba vida a un samurai de descomunal envergadura.

Neil Fingleton llegó a ser con anterioridad jugador profesional de baloncesto en la liga universitaria de Estados Unidos -militó en el equipo de la Universidad de Carolina del Norte-, pero nunca llegó a la NBA. Donde sí lo hizo fue en España, en el Club Baloncesto Illescas y el Club Baloncesto Ciudad Real.

Según él, "ser el hombre más alto es un regalo especial y único". Nacido en la localidad de Durham el 18 de diciembre de 1980, abandonó el baloncesto en 2007 como consecuencia de una lesión.

Lo que no están muy claras son las circunstancias de su muerte, ya que el diario The Guardian informó en su versión digital que murió el sábado de un fallo cardíaco, citando una nota colgada en el Club de Personas Altas en Facebook que daba cuenta del fallecimiento del actor, mientras que otras fuentes informaron de que el actor falleció en su población natal de Durham.