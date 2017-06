Una momia es demasiado hasta para Ana García Obregón

Esta vez no ha habido posado veraniego en biquini y quizás eso haya retraído a sus seguidores, pero lo cierto es que ni el reclamo de Ana García Obregón ha conseguido levantar All you need is love... o no (1.319.000 y 12,1%), que, pese a ganar 40.000 espectadores y cuatro décimas de cuota, no pudo superar en audiencia a 'La momia: La tumba del emperador dragón' (1.419.000 y 9,8%), que tuvo 117.000 espectadores y un punto más de cuota que 'St. Vicent', la cinta que emitió La 1 la pasada semana. La ganadora una vez más del lunes fue 'Allí abajo', pese a ceder 215.000 espectadores y 1,1 puntos de cuota. Sí hubo novedad en el habitual duelo entre Cuatro y La Sexta, ya que esta vez se impuso la primera gracias a que En el punto de mira ganó 60.000 fieles y 1,2 puntos de cuota. Por el contrario, la película 'Johnny English returns' (1.047.000 y 7,4%) se dejó 252.000 espectadores y 1,3 puntos de 'share' de las cifras logradas hace siete días por 'El hombre de los puños de hierro'.

Los diez espacios con más audiencia del lunes 26 de junio:

-'Allí abajo' (Antena 3): 2.929.000 (19,5%).

-El hormiguero 3.0 (Antena 3): 2.215.000 (14,9%).

-Informativos Telecinco 21:00: 2.068.000 (18,0%).

-Telediario 1 (La 1): 1.952.000 (15,6%).

-Informativos Telecinco 15:00: 1.808.000 (14,5%).

-Sálvame naranja (Tele 5): 1.728.000 (17,7%).

-Pasapalabra (Tele 5): 1.616.000 (17,1%).

-El intermedio (La Sexta): 1.614.000 (11,2%).

-Telediario 2 (La 1): 1.532.000 (12,4%).

-Sálvame limón (Tele 5): 1.521.000 (12,5%).