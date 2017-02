Mila Ximénez pierde los nervios en directo

Elettra Lamborghini está consiguiendo el más difícil todavía, generar tensión tanto dentro como fuera de la casa de Gran Hermano VIP. La italiana provocó que su padre agrediera el pasado jueves a su madre, al menos así se entendió en las redes sociales, y un día después que su defensora, una tal Lola, tuviera un tenso enfrentamiento con MIla Ximénez.

Cada vez son más los defensores y detractores de la concursantes, y en esta ocasión la mecha soltó cuando la citada Lola preguntó a las cámaras: "Padres de España, ¿toleraríais una hora a una persona insultando a vuestra hija y llamándola zorra, puta y guarra?".



Ese llamamiento a todos los padres de España, para que se pusieran en la piel del señor Lamborghini y comprendieran la actitud que había adoptado en la séptima gala del programa presentado por Jordi González, precisando que Tonino había tenido que soportar un listado de insultos descalificativos hacia su hija, no parece que gustó a la colaboradora de Sálvame.

Mila, que se dio por aludida con lo de "los padres y madres de España", le indicó chillando a la defensora de Elettra que "a mi hija ni la menciones", mientras se levantaba de la silla y miraba a Lola con una mirada desafiante que ni tan siquiera pudo contener Jorge Javier Vázquez, que no lograba hacer valer su grito de "¡silencio!" que había pronunciado.

Mientras Lola intentaba quitar hierro al asunto y afirmaba que con razón que "lo único que le he dicho es si le gustaría que a su hija le dijeran eso", mientras le preguntaba a Mila "¿por qué me insultas?", ésta volvía a la carga para aclararla que "porque me da la gana. ¡Vete a la mierda!".

Hay que recordar que el pasado jueves el señor Lamborghini no sólo la lió con su supuesta agresión a su mujer sino al decir que "l público no es estúpido. Entiende la verdad y quién es la persona honesta", lo que hizo que la madre de Aída entablara una acalorada discusión con él. Eso y que él llamó "vieja" a Aída.