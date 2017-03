Mila Ximénez demanda a una humorista por tildarla de borracha

"Bromitas conmigo, las justas". Eso más o menos es lo que ha debido pensar Mila Ximénez, que ha decidido demandar a una humorista que habló de ella en uno de sus monólogos, tildando a la colaboradora de Sálvame poco más o menos que de borracha.

"Bienvenidos a la eucaristía de Vamos Tarde, con el objetivo de petarlo tanto en audiencia como Mila Ximénez en una destilería", decía Leonor Lavado en ese espacio que presenta en Europa FM Frank Blanco, el presentador de Zapeando en las tardes de La Sexta.

La humorista dio el salto a la televisión tras el éxito de sus imitaciones en sus virales de Youtube, y fue Atresmedia la que le hizo debutar en Los viernes al show, el programa que presentaban Manel Fuentes y Arturo Valls, para que hiciera precisamente esas imitaciones.

Ahora lleva a cabo esa labor en el espacio radiofónico de Frank Blanco, y parece que su 'problema', al menos para Mila Ximénez, fue el comentar esta semana la noticia de la campaña de Tamara Falcó para salvar las misas de TVE. Fue en ese momento cuando imitó a la hija de Isabel Preysler y lanzó su pullita a la tertuliana.

Por esa frase la colaboradora de Sálvame había escrito un tuit desvelando la persona en cuestión, "@leonor_lavado te llegará mi demanda", pese a que más tarde, en televisión, apenas se atrevió a dar su nombre, "su apellido me lo guardo. Sólo haría hacerla crecer. Ojalá que su madre se cure".

Más tarde lo mismo parecía echarse un poco atrás, alegando también en Twitter que "he hablado con gente que la conoce, y me ha hecho dar un paso atrás por lástima. Ella trabaja en un programa de radio haciendo imitaciones que producen lástima", que intentaba mostrarse inflexible al afirmar que "no voy a consentir que nadie agreda mi vida ni la de mi familia sin pagar el precio por ello. Y no voy a parar en esta lucha", porque indicaba que estaba "harta de calumnias y de difamaciones".