Michelle Jenner le da otro disgusto a Jorge Javier Vázquez

Hasta ahora era el único programa con el que Jorge Javier Vázquez estaba plenamente satisfecho. El único en el que participa que iba mejorando sus audiencias. En esta ocasión, Got Talent no sólo ha perdido 795.000 espectadores y 2,5 puntos de cuota, sino que, por culpa de Michelle Jenner y Adrián Lastra, los invitados de El Hormiguero, ni tan siquiera ha podido ser el espacio más visto de los canales generalistas. Eso sí, el espacio de Pablo Motos tampoco pudo liderar el día por culpa del Barça-Atlético de Copa, que ha situado ya a Gol como el cuarto canal más visto en lo que va de mes, con un 7% de cuota, dos décimas más que La Sexta y 1,7 puntos más que Cuatro. El fútbol, o simplemente que el producto no interesa, también hizo perder a 'Reinas' (1.228.000 espectadores y 7,2% de cuota) otros 43.000 espectadores y dos décimas, y a 'Pulsaciones' (1.913.000 y 11,9%) 303.000 espectadores y 1,2 puntos de cuota. Mucho más regular fue En el punto de mira de Cuatro (1.109.000 y 6,7%), que sólo cedió 83.000 espectadores y seis décimas de cuota, ya que la película de La Sexta, 'Resident Evil: Venganza' (1.057.000 y 6,5%) se dejó 467.000 fieles y 3,4 puntos de los que tuvo hace siete días 'Inmortals'.

Los diez espacios con más audiencia del martes 7 de febrero:

-Fútbol: Copa del Rey (Gol): 5.326.000 (26,5%).

-El hormiguero 3.0 (Antena 3): 2.600.000 (12,4%).

-Got Talent España (Tele 5): 2.588.000 (19,8%).

-Informativos Telecinco 21:00: 2.331.000 (12,3%).

-Pasapalabra (Tele 5): 2.286.000 (15,5%).

-Telediario 1 (La 1): 2.115.000 (16,3%).

-¡Boom! (Antena 3): 2.064.000 (14,4%).

-Sálvame naranja (Tele 5): 1.973.000 (18,4%).

-Got Talent España: Express (Tele 5): 1.962.000 (9,3%).

-Informativos Telecinco 15:00: 1.942.000 (15,0%).