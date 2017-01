Mercedes Milá confiesa que le gusta desnudarse y que "soy guarrísima"

Genio y figura. Por si todavía alguien dudaba de las grandes diferencias entre Mercedes Milá y Jorge Javier Vázquez a la hora de presentar Gran Hermano y el por qué con ella sí funcionaba el formato y con él no, nada mejor que ver su intervención en El Hormiguero de Antena 3, donde llegó a decirle a su presentador, Pablo Motos, que "no tienes ni puta idea".

Y todo porque a él se le ocurrió decirle que "vas a hacer un programa sobre libros...". Esa duda hizo que ella saltara como una pantera, "¿cómo que voy, desgraciao? ¡Llevo tres meses! ¿Es que no lo ves? ¿Siempre haces esto a tus invitados, darles una patada en la boca?". Como al anfitrión no le quedó otra que reconocer que nunca lo había visto, ella volvió a la carga, "entonces no me hagas la entrevista porque no tienes ni puta idea. Voy a emitir mi último programa este fin de semana. Como hagamos así la entrevista vamos mal. Aguanto dos golpes, al tercero devuelvo".

Pablo Motos intentó salir del atolladero, "estoy intentando ser amable", pero ella seguía a lo suyo, "pero no te sale". A partir de ahí volvió a dar más titulares al afirmar que "me encanta tirarme pedos cuando voy en coche hacia Madrid , así te viene el olorcillo. Es importantísimo ser guarro. Yo soy guarrísima", al tiempo que lamentaba que "me encantaba ser nudista pero con la fama ya no puedo".

Por supuesto, el presentador le preguntó por Gran Hermano y ella reiteró el mismo argumento que había dado cuando no se contó con ella, "decidí que después de 16 años había llegado el momento de hacer otras cosas. Les dije que me hicieran una oferta bonita, pedí algo más de dinero, pero no me hicieron la oferta fin. Tengo muy metido en mi alma a 'Gran Hermano, fueron 16 años, pero acabaron con mi salud, porque los últimos dos programas los hice en unas condiciones físicas y mentales un poco raras. Me atacó la melancolía, el miedo, la inseguridad... Dormía muy poco, ahora soy otra persona, incluso la piel la tengo mejor".

Motos, intentó decirle un piropo, "yo siempre te veo muy bien, ahora, no sería tu pareja ni harto de vino", y ella rápidamente le paró los pies, "tú eres demasiado bajito para mí pero yo soy muy cariñosa".

Mercedes incluso tuvo tiempo para hablar del nuevo presidente de Estados Unidos, "¿no te parece que puede ser bueno Trump porque está uniendo a todo el mundo en su contra?", pero parece que su anfitrión no compartía ese punto de vista, "me parece un presidente hinchable, que no es real del todo. Debe de extremar todos los servicios de seguridad porque habrá mucha gente que le quiera hacer pupita".