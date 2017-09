El "medio pezoncillo" de Melanie Olivares

Donde dije 'digo' digo 'Diego'. Eso es lo que parece le ha ocurrido a Melanie Olivares, que si durante su embarazo dijo en Sálvame que "no me gusta estar embarazada, he engordado 25 kilos", a los tres meses de dar luz parece estar encantada de hacerlo y además del cuerpo que tiene.

Así lo demostró ya en agosto, cuando posó desnuda en su cuenta de Instagram con un texto en el que decía "A tres meses de dar a luz... sin prisa pero sin pausa... todo a su tiempo... me gustan mis nuevas curvas", y así lo ratificó este pasado domingo, cuando en el programa de Telecinco Mad in Spain afirmaba que "me gustan las curvas que tengo y antes me gustaban también".

Eso sí, la actriz no estaba tan contenta de la repercusión que habían tenido las diferentes fotos que había publicado sin ropa y precisó que "me parece surrealista que porque se vea medio pezoncillo la gente tenga esa capacidad de meter mierda".

A la recordada protagonista de 'Aída', que se convirtió en madre a los 43 años por tercera vez, con el que es su primer hijo en común con Gorka González, no le importa que la fotografía que colgó en agosto levantara más comentarios positivos que negativos, ya que se elogiaba su figura tanto antes como después de haber dado a luz.

El programa de Mediaset quería hablar sobre la repercusión de los famosos en las redes sociales, y por ese motivo quiso contar entre sus invitadas con Melani Olivares, que comentó sus fotos de desnudos en Instagram que han generado polémica a lo largo de este verano.

De la última, en la que aparece dando el pecho a su hijo, la actriz señaló que "es una foto bonita y no hago una exhibición de 'mira qué buena estoy', no tenemos que sentirnos exigidos por una sociedad que exige a las mujeres cosas con las que no estoy de acuerdo".