El mayor 'cáncer' de Florentino Pérez y el Real Madrid

El problema que se le puede venir encima con el posible fichaje de Theo Hernández, por aquello de romper en ese caso el supuesto pacto entre su club y el Atlético de Madrid, es un juego de niños con el auténtico 'cáncer' al que está teniendo que hacer frente desde hace un año por culpa de Real Madrid TV. A escasos veinte días de que se cumpla el primer aniversario de la puesta en marcha del canal de TDT (comenzó el pasado 28 de abril), Florentino Pérez no da con la tecla ni para rentabilizar el mismo ni tan siquiera para que lo vea alguien.

El 0,3% de cuota de pantalla que tiene en la actualidad, no los imaginaba ni el más pesimista de los asesores televisivos del presidente madridista. Tampoco que el suyo fuera el canal menos visto de todos los que se pusieron en marcha el pasado año, por detrás de BeMad (0,5%), Atreseries (0,9%), TEN (0,4%) y DKISS (0,8%), y que en un año no haya crecido ni una sola décima, habida cuenta de que esa cifra ya la tenía en su primer mes de vida, en mayo.

Tampoco valdría el argumento de que los otros canales no son exclusivamente deportivos y dedicados a un público muy concreto, ya que si se compara también con los que sí lo son también saldría perdiendo, habida cuenta de que Teledeporte, sin contar los meses en los que tiene alguna retransmisión que le hace subir sus audiencias, lleva una media de 0,6%, mientras que Gol, que empezó mucho después, ya tiene un 1,1% de cuota, gracias a los numerosos eventos que ofrece.

Dado que en Real Madrid TV sólo tienen cabida partidos de la cantera (no tiene los derechos ni de la primera plantilla de fútbol ni de la de baloncesto), al canal no le ha quedado otra que probar otras alternativas alejadas del mundo del fútbol, como los largometrajes norteamericanos, pero el resultado ha sido igual de decepcionante, ya que los últimos emitidos, 'Huracán Carter', 'Una mala jugada' e 'Invencible', no han pasado del 0,2, 0,3 y 0,3%, respectivamente, demostrando que tampoco con esa baza se van a lograr muchos más seguidores.

De programas 'estrella' a 'estrellados'

Sin duda que esa oferta norteamericana no era lo que pidió precisamente el Ministerio de Industria a las empresas que licitaron por un nuevo canal, sino que apostaran por la producción propia, pero en ese apartado tampoco parece que las cosas le estén saliendo como esperaba a Real Madrid TV.

Su primera gran baza en este sentido fue 90 Minuti, con el colaborador de Zapeando Miki Nadal, confeso madridista, como gran reclamo. Lo pagado hasta la fecha a Globomedia por él no parece que se esté rentabilizando, habida cuenta de que en lo que va de año, por ejemplo, sólo ha alcanzado el 0,5% en cuatro de sus emisiones, estando más su media en la misma que la del canal, con dos décimas menos.

Una décima menos tiene Madridistas por el mundo, producido por Atresmedia a través de Verne, que se estrenó el pasado 20 de marzo y en sus tres ediciones no ha pasado del 0,2%, mientras que su audiencia más elevada fue la del día del estreno, con 29.000 espectadores, una tercera parte del personal que entra en cada partido del equipo blanco en el Santiago Bernabéu.

Lo que sí ha quedado claro también en este año de vida del canal es que son los hombres los que lo ven en su mayoría, con un 0,4% frente al 0,1% de las mujeres, y que son los adultos jóvenes, de 25 a 44 años, y los adultos, de 45 a 64 años, ambos con un 0,3%, los que más parecen interesados en sus contenidos.

Por lo que se refiere a clases sociales, y, pese a que la entidad madridista siempre ha estado vinculada a personas 'pudientes', es la clase baja la que más ve el canal, con una cuota del 0,4%, casi el doble que alcanza el porcentaje de la clase alta, de ahí quizás que el target comercial tampoco pase de un 0,2%. Este último dato es preocupante para el club, ya que en este año de existencia ese target es peor ahora que en sus comienzos, hasta el punto de que ha bajado un 0,1% entre los adultos jóvenes y la clase media. Todo un problema para alguien tan 'comercial' como Florentino Pérez, que ya no sabe qué hacer para mejorar las cifras de su TV.