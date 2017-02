Martínez Maíllo pidió la mano de Aída Nízar y no se la dieron

Después de que el pasado lunes Aída Nízar tuviera una conversación con Marco Ferri sobre amores pasados, en la que ella le confesó que, en su época de estudiante, "estuve muy enamorada y estuvieron enamorados de mí dos hombres muy importantes de este país", y precisara que uno de ellos "en la actualidad en la actualidad es muy importante, pues se trata de "la mano derecha del presidente", todo el mundo en el PP empezó a hacer sus apuestas.

Para acabar la semana, Federico Jiménez Losantos ha sido el primero en asegurar que se trata de Fernando Martínez Maíllo, actual vicesecretario general de Organización del PP, "según mis datos, estuvo año y medio con Aída Nízar, que era la mujer más aparente y vistosa de toda Castilla La Vieja y todo el Reino de León".

Eso sí, Losantos puntualizó también que, a diferencia de lo que había dicho la concursante, ya ex, de Gran Hermano VIP, "Maíllo no era la mano derecha de Rajoy, sino el que aspira a serlo, el que quiere sustituir a Cospedal", y le pidió sinceridad, "Maíllo, no niegues la evidencia después de que te hayan visto paseando por Zamora".

Lo cierto es que ya en 2003 la revista ¡Qué me dices! publicó que, durante su época como presidente de la Diputación Provincial de Zamora, ya se relacionó al dirigente popular con Aída Nízar, que incluso lo confirmó en plató: "Le pidió mi mano a mi madre".

Ahora, apenas unas horas después de salir a la luz el nombre del político la expulsada de GH VIP, lo confirmó de nuevo pero con añadido incluido, "Fernando Martínez Maíllo fue uno de los hombres que pidió mi mano a mi madre y no se la dio".

La propia madre, María Ángeles, lo confirmó con cierto pesadumbre, alegando que lo había hecho porque su hija no llegó a sentir lo suficiente por él.

Sin embargo, la exconcursante del reality sí le recuerda con un especial cariño: "Es uno de los mejores hombres que han pasado por mi vida y me alegró mucho de que sea la mano derecha de Mariano Rajoy". Si la oyera Jiménez Losantos...