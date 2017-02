Mariló Montero le sugiere a Pablo Iglesias que visite páginas de sexo

La visita de Mariló Montero a El Hormiguero, en el que era su regreso a la TV, aunque sólo fuera por una hora escasa, no podía pasar por alto el polémico comentario que vertió Pablo Iglesias sobre ella en las redes sociales, en el que decía que "la azotaría hasta que sangre", que fue denunciado además por el Instituto de la Mujer.

Lo peor para ella fue que "si eso lo dicen de otra, se hubiera armado una... pero a mí nadie me defendió, solo Isabel Durán", ya que cree que "fue una barbaridad lo que dijo y nadie me defendía. El Instituto me dio la razón pero él nunca me ha pedido perdón. Ese comentario da igual que sea privado. Chico, es que ni lo pienses, es que está feo. Usa ese lenguaje cuando entres en páginas de sexo, no cuando estoy negociando una entrevista contigo".

Mariló insinuó la posibilidad de que el líder de Podemos tuviera "algo personal" con ella por su ideología, pero señaló que si era así lo iba a seguir teniendo durante mucho tiempo porque "no sabes mi ideología porque no la he dicho nunca ni la diré".

Para la otrora conductora de las mañanas de TVE, aquellas palabras "fueron muy feas y denunciables en un país donde han asesinado a 15 mujeres. Empezamos por el maltrato verbal... ¿vale? Vamos a cuidar las palabras, porque hay que ser ejemplar en tu vida pública, pero también en la privada. Mucho cuidado de cómo se trata a las mujeres en este país".

Además de este tema, Pablo Motos quiso conocer de su invitada, que ha estado durante unos meses viviendo en Nueva York, cómo estaba ahora mismo Estados Unidos, y ella le precisó que "el país está en shock", después de unos comicios electorales cuyo recuento dijo que había vivido "en casa" de la demócrata Hillary Clinton, con la que iba, o con su equipo, porque eso no lo dejó muy claro.

Quedó tan poco claro como su anunciado regreso a los medios de comunicación del que tanto se ha hablado, del que sólo indicó que "hay que dar u na vuelta a la televisión y me gustaría que se aceptase lo que traigo en la cabeza".