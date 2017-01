El marido de Cristina Pedroche se convierte en un punky

La segunda temporada de El Xef, que ya está anunciando Cuatro, no sólo llegará con novedades en el formato, principalmente en forma de traslado de su protagonista de Madrid a Londres, en una pequeña calle del barrio de Myfair, uno de los más elitistas de la capital británica, donde se encuentra StreetXO, sino también por el look de Dabiz Muñoz.

En esta segunda temporada el marido de Cristina Pedroche no sólo mostrará su rompedora y vanguardista propuesta gastronómica sino también la suya propia, como se nos muestra en las promos que ha protagonizado para anunciar la vuelta de su programa, producido por Zanskar Producciones ('Volando voy', 'Planeta Calleja').

Después de acabar la primera temporada afirmando que "Londres es la puerta al mundo. Londres te da y te lo quita todo", Muñoz tiene ahora una misión muy clara: triunfar en la capital inglesa, poder conseguir, tanto él como su equipo, el "batallón suicida", conquistar los paladares londinenses y a volver a seducir a los espectadores.

En palabras del propio Dabid, “la respuesta del público con El Xef es una pasada. Nunca imaginamos que iba a tener una acogida tan buena, porque es un producto muy diferente de lo que se hace habitualmente en televisión. Sabíamos que era diferente y quizá por eso mismo ha interesado”.

El equipo del programa ha acompañado a Muñoz en los últimos meses para retratar la vorágine en la que el cocinero se ha visto inmerso. Los momentos más emocionantes de la creación de la nueva carta, su pelea con las obras del nuevo local, sus constantes viajes semanales, sus momentos de soledad...

Sobre su experiencia televisiva, el chef precisa que "yo no entiendo de tele, porque no es mi negociado, pero sé que este programa muestra verdad. Verdad por todos lados. No hay ficción, no hay situaciones forzadas…, tan solo mi profesión, que es mi vida entera. Sé que ha sido un reto para ellos, sacar la esencia de este trabajo sin ser un lastre. Y creo que entre todos, el equipo de Zanskar, Cuatro y DiverXO, lo hemos conseguido".