María Patiño cambia el plató de Sálvame por Hollywood

Sin lugar a dudas está siendo un buen verano para María Patiño. No sólo no le han pillado los paparazzi en ninguna pose molesta para ella sino que incluso ha ejercido de presentadora en Telecinco con notable éxito, le han dado un programa propio como Socialité y ahora, para rematar la faena, acaba de recibir la noticia de su salto a Hollywood.

No es que la colaboradora de Sálvame vaya a hacerle la competencia a gente como la también española Penélope Cruz sino que el cortometraje en el que había participado en 2015 ha sido seleccionado para un prestigioso certamen sobre los mismos en la meca del cine.

Así se lo comunicó ella misma a sus compañeros en Sálvame, "acabo de recibir una buena noticia. Mi corto, 'La cara del diablo', ha sido seleccionado por uno de los festivales con más prestigio de Los Ángeles", para regocijo de todos ellos, que no dudaron en celebrar la noticia, aplaudiendo y gritando al unísono con el público presente en el plató.

Poco tiempo después, y por si acaso alguno de sus fans o seguidores no se había enterado todavía, quiso compartir la buena nueva en sus redes sociales, donde precisó que el certamen en cuestión al que iba a acudir era el Internacional Movie Screen Festival.

Hay que recordar que 'La cara del diablo' es el título del corto en el que participó María Patiño hace dos años junto a su pareja, Ricardo Rodríguez. Está dirigido por Julio de la Fuente y se ambienta en los años 50. En concreto, narra la historia de una familia en la que el personaje de Patiño es una mujer maltratada.

En aquel entonces comentó que "me he visto cosas que podía mejorar. Es una mujer que vive un drama y soy más contenida que en la vida real", y precisó que "era mi sueño de niña y mi pareja, que es actor, me presentó al director". Eso sí, también confesó que había estado a punto de abandonar el rodaje