María Patiño apuesta por la "exuberancia" para sus nuevos pechos

En 2014 reconocía que "me pincho bótox porque me aterroriza hacerme mayor", y hasta ahora siempre había precisado que el único retoque que se había hecho en su cuerpo había sido en la nariz. En este 2017 parece que sí ha terminado por apostar decididamente por la cirugía estética, porque quería estar más "exuberante".

María Patiño ha decidido someterse a una operación de aumento de pecho para poder verse mejor de lo que está actualmente, ya que, como le dijo una vez a Alessandro Lecquio en El programa de Ana Rosa, "no me gusta mi pecho" (el italiano la tranquilizó diciéndola que "a mí me parece perfecto".

Quizás haya pesado en la colaboradora de Sálvame el que sea una habitual de las portadas de revistas y que en muchas ocasiones le hayan pillado en bañador o bikini. Por ese motivo también es frecuente verla en fotografías en las que se la ve realizando deporte para mantenerse en forma.

En la información de revista Semana se asegura que la decisión de María Patiño responde a “querer lucir mucho más exuberante”, Hasta ahora no estaba siendo un año fácil para la colaboradora de Telecinco, que perdió a su padre en enero y que parece que ya lo va superando.

Patiño, que durante los días anteriores y posteriores a la operación no ha podido estar con su compañeros de Sálvame en plató, estrenará su nueva figura muy pronto ante los espectadores. Más de uno se preguntará hasta qué punto puede haber aumentado su tallaje teniendo en cuenta que su altura no es excesiva.

De todo ello se ha encargado Philippe Valenza, que en 2014 era jefe de la unidad quirúrgica de las clínicas Diego León de Madrid, donde María se hizo los retoques de nariz

La colaboradora de Sálvame se ha hecho cargo de la edición de los viernes noche del Deluxe en sustitución de Jorge Javier Vázquez durante los meses en los que éste ha estado representando su obra de teatro por toda España. Ahora, con el regreso de su compañero, continúa con su papel de tertuliana en el programa diario.