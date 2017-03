María León le quita el traje de fallera a Jorge Javier Vázquez

Andaba de lleno metido en la cresta de la polémica Jorge Javier Vázquez, por aquello de haberse vestido de fallera y no haber sentado nada bien la 'gracia' a la gente valenciana cuando ha llegado una andaluza como María León y le ha quitado de un plumazo toda la popularidad lograda con el vestidito de marras y hasta con su Got Talent. El intento de Telecinco de desestabilizar de algún modo el estreno de 'Allí abajo', con un especial de su concurso no dio el más mínimo resultado y la serie de Antena 3 no sólo logró liderar el lunes sino que consiguió 3,2 puntos más que el comienzo de la segunda temporada y 8,8 puntos más, por ejemplo, que el final de Casados a primera vista de la pasada semana. Pese a ello, los fieles de 'Sé quién eres' también respondieron, y, pese a perder 248.000 espectadores, la ficción de Telecinco hasta ganó tres décimas de cuota. Peor le fue a El gran reto musical (1.171.000 y 7,3%), que se dejó otros 301.000 espectadores y dos puntos de cuota, con lo que confirma que Eva González no cantará mucho más tiempo en TVE. Su espacio incluso fue superado en 'share' por la película de Cuatro 'Colombiana' (1.123.000 y 8,1%), que ganó el duelo cinematográfico a 'Ghost rider: El motorista fantasma' (974.000 y 6,4%), que perdió 527.000 espectadores y 3,4 puntos de los que tuvo la semana anterior 'Gangster Squad: Brigada de élite'.

Los diez espacios con más audiencia del lunes 20 de marzo:

-'Allí abajo' (Antena 3): 3.842.000 (23,7%).

-El hormiguero 3.0 (Antena 3): 3.313.000 (17,2%).

-Informativos Telecinco 21:00: 2.852.000 (17,1%).

-Telediario 2 (La 1): 2.536.000 (14,4%).

-Antena 3 Noticias 2: 2.269.000 (13,9%).

-Got Talent España (Tele 5): 2.266.000 (11,8%).

-'Sé quién eres' (Tele 5): 2.258.000 (15,8%).

-Pasapalabra (Tele 5): 2.099.000 (15,8%).

-Telediario 1 (La 1): 2.047.000 (16,4%).

-¡Boom! (Antena 3): 1.916.000 (14,5%).