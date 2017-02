Manel Navarro regaló una cesta navideña a quien le eligió para Eurovisión

Y siguen las sospechas. Parece que la gala del pasado sábado en la que se eligió al representante español en Eurovisión va a seguir dando mucho juego, tanto en los medios de comunicación como en las redes sociales. Precisamente a través de éstas se sigue fomentando que se trató de un 'tongo'.

Para justificar estas acusaciones, o precisamente para demostrar las mismas, se ha hecho público un 'tuit' de la cuenta de Xavi Martínez, el presentador de Los 40 que ejerció de jurado el pasado sábado, y que fue decisivo para la elección de Manel Navarro como representante español en Eurovisión, que fomenta este runrún.

En él, el locutor agradece con la frase "detallazo de Must! Producciones. Gracias familia. Ha sido un año inolvidable. Brindo por vosotros. El 2017 es nuestro", la cesta navideña que había recibido de ellos, y que mostraba con una fotografía.

Curiosamente, Must! Producciones es la agencia de representación de Manel Navarro, con lo que se venía a confirmar la buena relación existente entre ambos, previa a la designación del artista para el festival.

Además, y gracias también a las redes, se ha podido saber que el pasado mes de enero ambos salieron a cenar, y que el comunicador escribió en su cuenta de Twitter un mensaje donde ensalzaba a Navarro, "ser parte del nacimiento de una estrella es bonito. ¡Muchas gracias, brother, espero que seas mi talismán! ¡Un abrazo!".

Xavi Martínez no negó esta relación este martes en el canal Non Stop People, en el que puntualizó que "en los 40 apostarmos por su talento y estábamos enamorados de su música mucho antes de que se anunciara su candidatura". Pese a todo, subrayó que "yo no me he llevado ni un euro en toda mi carrera por promocionar a alguien", y destacó que "si hubiera cambiado mi voto al final, después de haberle dado al principio la mayor cantidad de votos, sí que habría sido un vendido".

El periodista desveló que al igual que está recibiendo tuits amenazantes y llenos de insultos son mayoría las muestras de apoyo que está teniendo, tanto de anónimos como de artistas, y aseguró que "no voy a estar en nada más que tenga que ver con Eurovisión ni hablar del festival en mis programas, ni opinar sobre el mismo porque ha sido "una experiencia muy negativa".