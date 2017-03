Manel Navarro se rapará el pelo si queda en el 'top 5' en Eurovisión

Después de la tempestad parece que va llegando la calma a la vida de Manel Navarro y a su carrera camino a Eurovisión. El representante español en el certamen se ha sincerado en la web de RTVE y ha adelantado que "si quedo en el top 5 en Kiev me raparé el pelo".

El cantante precisó que "me gustaría quedar al menos en el top diez, y si tengo que decantarme por un puesto lo haría por el séptimo, porque el siete es mi número de la suerte". Lo que menos le preocupa es el hecho de que las apuestas no le sitúen entre los favoritos, porque "el año pasado tampoco favorecían a Jamala y al final ganó".

Según él, "el triunfo se va a decidir en los ensayos y las apuestas no son algo que me quiten el sueño". Eso sí, reconoce que "me flipa la canción de Moldavia, me mola el rollo que llevan", y se queda con esa y las de Italia y Francia si tuviera que confeccionar un 'top 3' de sus favoritas. También precisó que a quien más ganas tiene de conocer es a la representante de Gran Bretaña, porque "hablo mucho con ella por Twitter y me llevo muy bien".

Manel Navarro desveló que a Kiev el único amuleto que llevará será "la mano de Fátima que me regaló mi madre", y que pocas cosas más tiene claras, "no sé si llevaré camisa de flores o no, no habrá cuerpo de baile y no sé si llevaré banda o sin ella, nos lo estamos pensando y en caso de llevar escogería a mis amigos, que también son músicos". Lo único que tiene claro es que saldrá al escenario con guitarra, "porque cuando me la quitas voy un poco perdido".

En relación con las reacciones al videoclip que ha grabado en Tenerife subrayó que "ha habido de todo, comentarios muy buenos y lo de siempre". En este sentido confiesa que está intentando olvidar la polémica que se suscitó con su elección, "fue duro al principio, más que nada por mi familia, pero lo he llevado bastante bien", aunque destaca que "ha habido más comentarios buenos que malos".

El artista afirma que "no entiendo por qué hay gente que quiere machacarme cada día que pasa, porque yo quiero lo mismo que ellos, dejar a España en el mejor lugar posible y no entiendo esa necesidad de machacar". Según él, "puedes ser indiferente si no te gusta pero intentar hacer daño cada día a una persona no lo entiendo", aunque también destaca que "hay mucha gente que hace críticas constructivas, a las que contesto".