Manel Fuentes le baja los humos a Jorge Javier Vázquez

Su presencia no ya como presentador sino como gran protagonista del polígrafo hizo que el espacio creciera, pero esta vez Jorge Javier Vázquez ha vuelto a la cruda realidad, al perder otra vez el Deluxe otros 50.000 espectadores y dos décimas. Los autores de esta bajada de 'humos' han sido una vez más Manel Fuentes y sus chicos y chicas de Tu cara me suena, pese a no tener una buena noche al perder 334.000 espectadores y 1,8 puntos de cuota. Buena parte de tanta baja debió optar por ver la película de La 1, 'El último desafío' (1.703.000 y 9,8%), que tuvo 508.000 espectadores y 3,1 puntos más que hace siete días 'El increíble Hulk'. También creció algo el Equipo de Investigación de La Sexta (1.054.000 y 6%), que ganó 67.000 fieles y medio punto, mientra que la película de Cuatro, 'Iron man 3' (904.000 y 6%), perdía 158.000 espectadores y seis décimas de las cifras logradas por 'Plan de escape' la semana anterior.

Los diez espacios con más audiencia del viernes 10 de febrero:

-Tu cara me suena (Antena 3): 3.114.000 (22,6%).

-Informativos Telecinco 21:00: 2.569.000 (17,2%).

-Tu cara me suena: Express (Tele 5): 2.271.000 (13,1%).

-Pasapalabra (Tele 5): 2.216.000 (17,1%).

-Sálvame deluxe (Tele 5): 2.137.000 (17,8%).

-Telediario 1 (La 1): 2.065.000 (16,2%).

-Salvame Deluxe: Express (Tele 5): 2.062.000 (11,9%).

-Telediario 2 (La 1): 2.050.000 (13,2%).

-Sálvame naranja (Tele 5): 1.996.000 (18,7%).

-Antena 3 Noticias 2: 1.907.000 (12,8%).