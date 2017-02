El mal de amores del Gran Wyoming

Vaya día de San Valentín que vivió el Gran Wyoming. El intermedio (1.427.000 y 7,2%) no sólo perdió 128.000 espectadores y tres décimas de cuota de pantalla, sino que fue superado por Javier Cárdenas y su Hora punta (1.464.000 y 7,4%). Sólo le faltó perder ante First Dates (1.260.000 y 6,3%), que perdió también 145.000 seguidores. El fútbol fue, como se esperaba, el gran triunfador de la noche, pero no restó sin embargo ni un seguidor a Got Talent, que incluso ganó 195.000 espectadores y 1,9 puntos de cuota. Mientras, 'Pulsaciones' perdía 13.000 fieles y dos décimas de cuota, y las 'Reinas' de José Luis Moreno (1.098.000 y 6,5%), volvían a ser la gran decepción del día, al seguir cayendo sus registros (esta vez otros 230.000 espectadores y siete décimas de cuota). Mucho más regular fue el cine de La Sexta, 'Asesinato en 8 mm.' (1.047.000 y 7,3%), que cedía 10.000 espectadores de los que tuvo 'Resident Evil: Venganza', pero ganaba ocho décimas de cuota).

Los diez espacios con más audiencia del martes 14 de febrero:

-Liga de Campeones: PSG-Barcelona (Antena 3): 6.238.000 (33,3%).

-Got Talent España (Tele 5): 2.783.000 (21,7%).

-Informativos Telecinco 21:00: 2.398.000 (13,2%).

-Got Talent España: Express (Tele 5): 2.217.000 (11,1%).

-Pasapalabra (Tele 5): 2.204.000 (15,1%).

-Telediario 1 (La 1): 2.034.000 (16,2%).

-Sálvame naranja (Tele 5): 2.029.000 (19,6%).

-'Pulsaciones' (Antena 3): 1.900.000 (12,1%).

-Telediario 2 (La 1): 1.826.000 (9,8%).

-Aquí la Tierra (La 1): 1.671.000 (11,2%).