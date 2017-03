Lucia Villalón se desnuda para mostrar sus "heridas de guerra"

Aunque ahora ella aparenta total felicidad ante las cámaras de Bein Sports, donde comenta la actualidad deportiva y da paso a retransmisiones en directo de ese canal, parece que Lucía Villalón no lo está tanto, o cuando menos ha demostrado que todavía queda algo de resquemor por su historia de amor rota con Chicharito Hernández.

El exjugador del Real Madrid, que en la actualidad sigue disfrutando del fútbol en el Bayern Leverkusen, dejó a la presentadora, a la que había conocido cuando ésta era reportera del canal de TV del club blanco, apenas tres meses después de anunciar que se casarían el próximo verano.

La crisis que, según fuentes cercanas a ellos, arrastraba la pareja desde hacía dos meses, más la distancia que les separaba, ella en España y él en Alemania, fueron los detonantes que precipitaron el triste final de la relación

Habían empezado a salir juntos a principios de 2015, y su separación sorprendió a propios y a extraños, tanto a familiares y allegados como a anónimos de las redes sociales, que no se explicaban cómo podrían haber terminado así.

Con el tiempo se ha ido descubriendo que todo se debió a una supuesta infidelidad de Chicharito, que, según confesó él mismo, descubrió que de quien estaba realmente enamorado era de su antigua pareja, la también periodista Leticia Sahagún, con la que tuvo una relación durante siete años.

Aunque se vio con ella en Guadalajara, Jalisco, otras informaciones hablan de que el jugador no estaba enamorado ni de una ni de la otra sino de la actriz mexicana Camila Soldi.

El caso es que fuera con una o con otra la que más lo sintió fue Lucía Villalón, que sólo consiguió animarse gracias a la ayuda de amigos y familiares, como ha demostrado al publicar ahora una imagen en su cuenta de Instagram en la que que enseña las marcas que quedaron en su cuerpo después de superar dos neumotórax y pasar por una operación de pulmón.

El texto que acompaña a la imagen podría interpretarse como un mensaje a su ex: "No es una imperfección… es una pequeña herida de guerra. Una herida cerrada por el paso del tiempo que se queda para recordarte lo que te ha pasado y has sido capaz de superar. ¡Para recordarte que cada día eres más fuerte!”.