Losantos pide a la Conferencia Episcopal que retire lo de Española

La taimada posición de los prelados ante el referéndum catalán, pidiendo diálogo entre el Gobierno de Rajoy y los separatistas, ha hecho que este jueves entrara en cólera Federico Jiménez Losantos, que en su programa Es la mañana de Federico ha dedicado unas duras críticas al clero español y, sobre todo, a los que lo dirigen.

El comunicado leído por el presidente de la Conferencia Episcopal Española, el cardenal Ricardo Blázquez, ha sacado de sus casillas al periodista de esRadio: "Esa nota verbal, esa excrecencia intelectual, esa, ¿cómo se puede llamar a la deyección en términos intelectuales?, esa basura perpetrada por la Conferencia Episcopal que, por favor, no vuelva a llamarse española. Es decir, que ese rebaño de ovejas en la que no encontraremos ni un solo pastor. Algún macho cabrío hay, pero están todos en el bando del mal, esos hijos de Setién, lo que perpetraron ayer, con la aflautada y falsa voz de Blázquez, lo que hicieron ayer los obispos fue de una cobardía, de una vileza y de una estupidez que es que no tiene precedentes en la historia de la Iglesia".

Según él, "no hay precedentes de tal colección de cobardes tan redomada, tan vil, tan miserable y tan abyecta como la que se ha congregado bajo el epígrafe de la Conferencia Episcopal Española que ha demostrado que ni es Conferencia, porque está al oído de lo que le digan los golpistas, ni Episcopal, porque abandona por completo a los fieles, y, por supuesto, no vuelvan a llamarse ustedes Española. Catalufa, en todo caso. Ustedes son la Conferencia Episcopal Emasculada".

Lejos de calmarse, el periodista siguió con sus quejas: "¡Qué basura! ¡Qué basura, ilustrísima! ¡Qué basura! Como dice el Apocalipsis, y lo dice bien, como eres tibio, no eres ni frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Si hay infierno, si el Papacisco este no ha cogido y lo ha recalificado, que es muy probable, ahí estarán todos. Pero vamos, se van a cocer a fuego lento con Setién".

Jiménez Losantos incluso recordó, "cuando la COPE era la COPE", el momento en que Alfonso Ussía hizo un villanco de Nochebuena ("que en el Portal de Belén ya no tocan la zambomba porque le han puesto una bomba los hijos de Setién"), "lo echaron una temporada, yo luego lo recuperé en los años heroicos de la COPE. No son hijos de Setién, son nietos. A su lado, Pilatos es un hombre de valor; Judas, una persona de fiar. ¡Qué miserables! Les va a poner la cruz en la declaración de la Renta no su madre, porque su madre seguramente que es decente y que les enseñó a ir por el camino del bien, les va a poner la cruz 'Cocomocho', les van a poner la cruz los que quemaban las iglesias, les van a poner a ustedes la cruz los asalta capillas de Podemos. ¡Qué le den por donde más le guste, su Ilustrísima! O, como diría el clásico, váyanse al infierno, que van a tener que recorrer muy poca distancia. ¡Qué miserables son, su Ilustrísima!".

Por todo ello cree que "se puede caer bajo, se puede caer muy bajo, se puede caer al abismo y luego ya se puede caer a la exConferencia Episcopal Española. Anda que los que están allí en la COPE afanando millones bajo esa égida moral, si les queda conciencia, van buenos".