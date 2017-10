Losantos llama "sinvergüenza y canalla" al papa Francisco

Hasta ahora se había limitado a criticar a determinados sacerdotes, a algún obispo y, por supuesto, a la Conferencia Episcopal Española, a la que había pedido ya que cambiara la última palabra de su nombre por el de 'catalufa'. Ahora, Federico Jiménez Losantos ha dado un paso más y ha atacado directamente a la máxima autoridad eclesial.

Este viernes, el director de La Mañana de Federico, en esRadio, ha cargado contra el mismísimo papa Francisco por haberse puesto del lado de curas y obispos separatistas, "el efecto taumatúrgico del discurso del Rey ha sido extraordinario, hasta el Papacisco, el siniestro trailer del Anticristo, ha dado marcha atrás, ya no apoya la destrucción de España. Ahora dice que es partidario de la legalidad. ¿Ah sí? Y la nota de todos esos obispos, arzobispos y sataniscos de Cataluña, ¿eso no lo autorizó el Papa? ¿Y la abyecta, miserable, turbia, siniestra, sórdida, satánica nota de la Permanente de la Conferencia Episcopal que en un folio resumió toda la cobardía de los últimos diez años de la propia Conferencia Episcopal? ¿Eso no lo autorizó el Papa? Eso lo ordenó el Papa".

Según él todo viene ahora por el discurso de Felipe VI, "¡ah, amigo, es salir el Rey y bueno, ya parece que estos idiotas se van a defender! El sinvergüenza, el canalla, que él mismo ha respaldado, ha ordenado a los obispos y cardenales que todos en una piña con los golpistas, con los clérigos golpistas de Cataluña".

El locutor pide directamente poner de patitas en la calle a todos los curas y obispos separatistas: "A Rouco no le dejaron disolver la horda de obispos separatistas que llama la Conferencia Episcopal Tarraconense la sopa Juliana de La Vanguardia y demás sopas Minestrone, que no le dejaron echarlos de la Conferencia Episcopal...si son antiespañoles. ¿Pero qué pintan en la Conferencia Episcopal Española? Son los Piqué la Iglesia española, son traidores redomados, que están para trincar. A la puñetera calle, pero si además nadie va a misa porque les han echado a todos. En el País Vasco porque prefieren los sacrificios humanos de la ETA, en Cataluña porque prefieren la pasta de los Pujol".

Losantos, como no podía ser menos, también tuvo unas palabras 'cariñosas' para la que antes de esRadio fue su casa, la Cadena COPE, a la que definió como "basura sacaperras".