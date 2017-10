Losantos cree que Trapero no va a la cárcel gracias a una ministra

La decisión de la juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela de dejar en libertad al mayor de los Mossos, Josep Lluís Trapero, por mucho que éste haya tenido que entregar el pasaporte, realizar comparecencias quincenales en el juzgado más próximo y no pueda salir del territorio nacional, no ha sentado nada bien a Federico Jiménez Losantos.

Según ha explicado este martes en su programa en esRadio, la decisión de la juez es una venganza contra la Fiscalía: "Su Señoría mete en la cárcel a los Jordis, pero deja en libertad al jefe de los Jordis y a la pistola de los Jordis. Su Señoría, hay días en los que no entiendo a la Justicia española. Mejor dicho, la conozco tanto, la tengo tan calada que sé perfectamente por donde va. Pero como me han dicho que Su Señoría es fantástica, no lo voy a comentar. Yo sé lo que le hizo a usted la fiscal el otro día. Y usted también. Pero, por favor, no se vengue de la fiscala con 17.000 hombres armados".

Hay que recordar que la Fiscalía había pedido que Trapero fuese enviado a prisión sin fianza después de que haya declarado por un delito de sedición, pero la magistrada ha optado por no imponerle la medida cautelar más dura, de la misma manera que antes ya había dejado en libertad a la intendente de los Mossos, Teresa Laplana, también en contra del criterio de la Fiscalía.

Losantos preguntó a sus oyentes si "¿se acuerdan que hace una semana, cuando iba a meter en la cárcel a Trapero, apareció la fiscal, la Guardia Civil y la Policía, o sea, Soraya, con un documento con pruebas muchos más graves que demostraban que era reo de delitos muchos más graves?", y él mismo se respondió que "entonces la juez se cabreó, porque se lo metieron a última hora para que no meta a Trapero en la cárcel porque estaban negociando 'Cocomocho' y Luis Ayllón, que es el chambelán de Soraya. 'Venga, te saco a todos estos de la cárcel, no paga Artur Mas los cinco millones y tú a cambio, dices que sí, pero no..." Y al final hizo aquella pachanga. Y seguimos a lo mismo'.

De su ira no se ha librado ni el ministro de Justicia, Rafael Catalá, a quien apoda 'El Borroso': "Es una venganza de la jueza porque la Fiscalía le ha engañado, como está haciendo la fiscalía permanentemente a las órdenes del 'borroso' Catalá, que es un personaje siniestro que presume de mover a los jueces... ¿Para qué tenemos un Ministerio de Justicia? Zoido, por favor, habla con 'El Borroso'. Soraya ya está preparando un desembarco de sus subsecretarios porque quiere ser Virreina de Cataluña".