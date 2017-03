Losantos afirma que "Pablo Iglesias es peor que gilipollas"

Un día antes había puesto en su sitio a Manuela Carmena y a Rita Maestre y este jueves no sólo volvió a criticar a esta última sino también a su 'jefe' y novio Pablo Iglesias. Podemos en general ha estado en el punto de mira del editorial de Federico Jiménez Losantos en esRadio por, según él, haber mentido sobre Libertad Digital y manipulado unas palabras suyas.

El locutor de esRadio recordó que "Pablo Iglesias me llamó ayer estúpido, inventándose como de costumbre que yo dije que yo le hubiera pegado un tiro", y precisó que "yo no he dicho eso jamás, pero así este que defiende la libertad de llevar armas de fuego, pues me llamó estúpido. Vamos a ver, 'Pablenin' tontín. La única vez que nos hemos encontrado tú y yo fue en Intereconomía Televisión y cuando empezaste a decir las mamarrachadas guerracivilistas a las que acostumbras, lo que te dije fue que me recuerdas a mí cuando era gilipollas. Eso te lo digo, te lo dije y te lo diré siempre".

Eso sí, destacó que había una gran diferencia porque "yo he sido gilipollas, yo he sido comunista en tiempos de Franco, he sido gilipollas, pero por poco tiempo. Tú eres un comunista financiado por Cuba y Venezuela, trincando del narcotráfico venezolano a través de tu fundación, recibiendo millones de euros de esa dictadura que mata de hambre a su gente y eres una mala persona, eres un mal bicho".

Losantos indicó que "yo he sido gilipollas de joven, cuando ser gilipollas te costaba la cárcel. Tú, no. Tú eres peor que gilipollas. Tú no eres estúpido, tú eres un malvado que trinca el dinero robado a los venezolanos, que trinca el dinero de la teocracia iraní y que utilizas tu partido político como archivo de conquistas fáciles y como máquina de difamar a los periodistas molestos. Tú, Pablo Iglesias, eres un pobre diablo". Por todo ello cree que "lo estaremos haciendo muy bien porque cuando esta horda, que lo único que se distingue de los tuburones es que es algo más ciega, pero desde luego huelen la sangre, cree que pueden atacar, pues atacan. Vuestra preocupación, Pablenin, es que hemos sido el único medio que desde el primer momento no os hemos dado más cancha nada más que para informar de lo que sois".

En la misma línea también quiso puntualizar ciertos puntos sobre la versión que dio Rita Maestre en el Ayuntamiento de Madrid acerca de la ampliación de capital de su medio. Según él, "no hay ninguna confesión de Bárcenas que se haya reunido conmigo por una razón, porque no me he reunido jamás con Bárcenas. Ni con Bárcenas ni con su señora. Jamás le hemos pedido dinero al PP, ni estando otro presidente ni estando yo. Nunca, jamás. En la ampliación de capital, que esta ignorante, analfabeta y pijiprogre califica de ruinosa, fue tan ruinosa que entraron más de 1.000 suscriptores que aportaron 4.774.000 euros. ¡Toma nota, Pitita! Tres señores, Lapuerta, la señora de Bárcenas y Yáñez compraron con dinero de la caja B del PP 410.000 euros en acciones, menos del 10% de esa exitosa ampliación de capital. Con ese dinero que habían invertido volvieron a vender las acciones, ganaron dinero y, entre otras cosas, a la señora de Bárcenas le dio para la entrada del chalet de Baqueira. Esto se puede ver en cualquier información de la instrucción del caso, donde nunca llamaron a declarar a nadie de Libertad Digital".

Por todo ello subrayó que "estos son unos pijos aprendices de bolcheviques. Y digo aprendices porque esta pobre, como es una analfabeta funcional no habrá leído ni a Lenin. No pasó más que de reportera de La Tuerka en el soviet de la Complu, según se definía así misma", al tiempo que le advertía que se piense sus palabras, "le aconsejo a Pitita es que antes de recibir alguna incómoda notificación es que al menos se informe en Google, que eso está al alcance del cerebro más descuartillado. A mí me da exactamente igual lo que diga Pitita Maestre, pero no me da igual lo que diga contra mi empresa, así que ya nos veremos, Pitita".