El lesbianismo vuelve a aflorar en Gran Hermano VIP

El caso es tontear con alguien. Eso es lo que debe pensar Elettra Lamborghini, que parece que no puede estar sola ni un ratito. Después de su fallida experiencia sexual con Daniela Blume, a la que terminó repudiando al enterarse de que la argentina tenía un chico fuera que la estaba esperando, ahora ha puesto sus ojos en otra compañera de la casa de Gran Hermano VIP.

En esta oportunidad se trata de Alyson Eckman, que de momento se ha convertido en su mejor amiga a la espera de que esa relación de amistad pueda terminar en algo más, pese a que la norteamericana ha dejado de momento claro que le gustan los hmbres.

La nieta del fundador del imperio automovilístico italiano ha confesado su predilección por la americana en una conversación en el comedor de la casa, donde habló de lo "intensos" que son sus sueños normalmente. Pese a ello, precisó que había soñado ya con varios de sus compañeros de convivencia, pero no así con Alyson, algo que justificó a su manera, "todavía no he soñado contigo porque no te veo muy receptiva, aunque eres mi media naranja".

Lo único que han hecho de momento ambas chicas es tontear, frente a sus compañeros en la mesa del comedor, y dedicarse piropos que nadie tomó en serio realmente. Hay que recordar que la italiana ya explicó en una ocasión que ella se compara con un microondas, pues "calienta, pero no cocina".

Eso sí, parece que la americana también quiere poner algo de su parte en esta relación, y por ello ha propuesto incluso juntar las camas de las dos concursantes para dormir más cerca, aunque la idea no fue bien recibida por su compañera, pues según Elettra si eso ocurría, la americana se enamoraría de ella: "No quiero que tengas miedo de mí".

A diferencia de ésta, que sí ha confesado su bisexualidad, Alyson no lo ha hecho aún, pero lo que no puede evitar es que la amistad entre ambas crezca con el paso de los días, lo que conlleva de manera indirecta que aumenten también los celos de una Daniela Blume que tampoco quería perder de manera definitiva sus vínculos con Elettra, y de ahí que intentara acercarse una vez más a ella, aunque no tuvo éxito. Además, la locutora no sólo no se lleva especialmente bien con Alyson, sino que cada vez la soporta menos, como se demostró con las nominaciones de este jueves.