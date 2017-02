Laura Sánchez cree que "todo el jurado de Eurovisión estaba implicado"

Otro cuento de nunca acabar. La gala del pasado sábado de Objetivo Eurovisión sigue dando que hablar y la gente prosigue con la búsqueda de culpables. Quien ha querido dar ahora su opinión es Laura Sánchez, la novia de David Ascanio, uno de los compositores del tema de LeKlein y el supuesto agresor de Xavi Martínez al término de la gala.

En declaraciones a Chance asegura que "me gustaría ver ese supuesto vídeo, porque entonces la que tomaría medidas legales sería yo", en el que el locutor de Los 40 dice que se ve cómo le agredieron, y señala que "no voy a entrar en eso porque yo no estaba allí. Cuando acabaron las puntuaciones, David fue a casa de vuelta conmigo".

La modelo recuerda que "yo me fui a mi casa muy dolida con la forma de proceder, pero evidentemente en esta casa se está en contra de todo tipo de violencia y de esa forma de gestionar las cosas", y cree que "se utiliza esto para ocultar todo lo que había pasado en la gala; es una forma de echar balones fuera porque lo realmente importante es que no ha habido unas votaciones justas".

Laura Sánchez incluso desvela que "estaba en los ensayos de esa gala el día anterior y (la directora de Entretenimiento de TVE, Toñi Prieto, y Xavi Martínez no se separaron en toda la gala", y reconoce que "yo fui una de las personas que voté para que después lo elija un jurado. Hay que centrarse más en esa estafa que nos han hecho".

Según ella, "no deberíamos callarnos ante esto y pedir explicaciones a quien sea. Es muy injusto que encima lo hagan a la cara y que cuando preguntas la única respuesta que recibas es que las cosas funcionan así".

Sobre el trabajo de su pareja en el tema de LeKlein, y el sentimiento de estafa por TVE, la modelo relata que "han sido muchos meses de trabajo, con una inversión muy grande, para que una persona que en un Eurocasting de 400 personas haya quedado la primera, luego haya recibido este trato", por lo que insiste en que "el jurado no ha sido objetivo".

Para ella, "todos tenían una implicación económica, todos. ¿Y ahora qué haces? ¿Repetir la gala? Lo que está ocurriendo con David (Ascanio) es que se está desviando la atención de algo que no se puede desviar. Es muy injusto y no es necesario darle más bombo a algo que no ha pasado y desviar la atención de algo importante que es que haya un trato así en una televisión pública".