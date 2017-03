El Langui confiesa lo primero que hace al levantarse

Aunque las audiencias de Proyecto Bulllying hayan descendido considerablemente esta semana, respecto al día de su estreno, la canción de 'Se buscan valientes' creada para el mismo sigue ganando adeptos cada día. Su intérprete, El Langui, estuvo en el nuevo programa Dani&Flo y a fe que sus anfitriones quedaron plenamente satisfechos con el juego que dio.

El cantante y actor, ganador de dos Goya, volvió a demostrar su gran sentido del humor en todas sus respuestas a las pullas y cuestiones que le lanzaron Florentino Fernández y Dani Martínez. Buena muestra de ello fue su salida a la pregunta de un telespectador, por cierto muy parecido a David Guetta, sobre qué es lo primero que hace al levantarse, "pues me tiro 20 minutos para ponerme un calcetín".

El Langui fue el invitado principal del segundo programa de Dani&Flo, apenas unos días después de estar también con los dos presentadores del mismo sobre el escenario del Teatro Apolo de Madrid, de una guisa que fue muy comentada por todos ellos en el plató de Cuatro dado que el rapero apareció en el mismo en calzoncillos.

Florentino intentó bromear con él al indicarle que "¿por qué no haces cosas normales, como romper la guitarra o tirarte al público?", y la respuesta del intérprete tampoco estuvo nada mal, ""¿Y tú, por qué no comes más decentemente?", lo que hizo que recibiera la felicitación de Dani Martínez, que a su vez le hizo otra pregunta: "Si llevas toda la semana sin dormir y tu hijo favorito te lleva un cuento para que se lo leas. ¿Qué haces?".

Incluso le dio tres opciones, "se lo lees sin rechistar, despiertas a tu pareja, te haces el dormido" o "le pones un audiolibro", que El Langui rechazó, "ninguna porque el niño ya sabe el percal y dice, ahora tengo que ponerle las zapatillas a mi viejo, le tengo que desarropar, le tengo que sacar de la cama... Nada, se lo lee él".