Kiko Rivera la lía al mandar "a mamar" a los independentistas

Ya no sólo se discute y pelea en las calles de las localidades catalanas sino también en las de Valencia, como se pudo ver este lunes en el programa Más vale tarde, de Mamen Mendizábal en La Sexta, y, por supuesto, en las re sociales. El tema del independentismo catalán ha traspasado todas las fronteras y en internet Kiko Rivera ha liado una muy gorda por un comentario que no ha sentado nada bien a una de las dos partes implicadas en este conflicto.

El hijo de Isabel Pantoja ha sufrido la ira de los independentistas en Instagram tras compartir un post que contenía una frase un tanto polémica: "Esto es España y aquí hay que mamar... pese a quien le pese". La frase que escribió el DJ encontró rápidamente la respuesta de muchos afines al bando separatista.

La manifestación que tuvo lugar en Barcelona el domingo en defensa de la unidad de España y la Constitución parece que motivó a Kiko Rivera, que sacó a relucir su vena más patriótica, sin tener en cuenta las consecuencias que eso podría acarrear.

Así, tuvo que contemplar respuestas como "si queremos la unidad, respetemos y no echemos más leña al fuego. Kiko has estado desafortunado con tus palabras", "¿así educas a tus hijos Kiko? ¿Con ese veneno que sueltas al escribir estas cosas? Espero que tu mujer tenga dos dedos de conocimiento. Gente como tú sobra, en España, en Catalunya y en el mundo entero", o incluso todavía más ofensivas como "mamar como mamáis todos los de tu familia, sinvergüenzas", "eres lamentable" o "no tienes ni idea de lo que está sucediendo en Cataluña".

Lo peor de todo es que el intento de solucionar el entuerto del propio Kiko fue todavía peor, ya que al ver la repercusión de sus declaraciones intentó disculparse a su modo con un mensaje que tampoco cayó muy bien: "Hoy he recibido 2.300 mensajes de independentistas sobre mi comentario. ¿Sabéis qué os digo? Que viva, viva España y su gente y que Barcelona y toda Cataluña, queráis o no queráis es España y así va a seguir siendo". Eso sí, un poco más adelante sí intentaba ser más apaciguador al indicar que "siento tremenda pena por todos los que andan viviendo esto de cerca y no tienen ese pensamiento y que son muchisimos. Y si alguno se ha visto afectado por mi comentario pido disculpas. Adoro Cataluña y adoro en concreto Barcelona. Sin más espero que esto se solucione lo más pronto posible".