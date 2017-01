Kiko Rivera cree que si fuera entrenador del Valencia lo metería en UEFA

Lo mismo está de pincha-discos en una discoteca que ejerce de tertuliano en TV que revienta las redes sociales con uno de sus peculiares comentarios. Esta última versión es la que ha adoptado en las últimas horas, con el Valencia CF como 'víctima' propiciatoria.

Y es que a Kiko Rivera, conocido seguidor del Sevilla CF., no se le ha ocurrido otra cosa que afirmar en su cuenta de Twitter, aprovechando el mal momento en el que vive inmerso otro club como el de la capital del Turia, que "estoy seguro que si el Valencia me pillara como entrenador lo metería en UEFA".

Por supuesto no tardaron en aparecer comentarios de todo tipo en las redes, donde el suyo generó más de 3.500 retuiteos que han llevado al hijo de Isabel Pantoja a aclarar que su mensaje iba en son de paz, "Amigos me encanta la ciudad de Valencia y el equipo. Tengo muchos amigos ahí. #amuntvalencia y les deseo de todo corazón que se recuperen!".

Pese a ese 'arrepentimiento' ha tenido que leer frases como "en UEFA no se, que te comerías hasta la copa de la UEFA si que me lo creo" o "has puesto pillar porque no sabias si "cogieran" era con G o con J, reconócelo". Habrá que esperar a ver cuál es la próxima ocurrencia 'graciosa' del d o si se aprovecha de esta última para volver a aparecer en algún programa televisivo para aclarar o dar su particular versión de esta particular versión futbolera.