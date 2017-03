Kiko Rivera amenaza a Pablo Motos por darle "un pico" a su madre

Con buen talante, con una sonrisa en la boca, pero intentando dejarle claro lo que sentía. Así, entre bromas, Kiko Rivera terminó amenazando a su anfitrión, Pablo Motos, por haberle dado un 'pico' a su madre, la tonadillera Isabel Pantoja, cuando ésta visitó hace poco más de un mes El Hormiguero.

El DJ, que se sentó en el plató de El hormiguero para promocionar su nuevo disco, justo después de regresar de México y de tener que cancelar su gira por el país de Sudamérica por problemas de salud, recordó así aquella visita de su progenitora al mismo programa que tanto juego ha dado, y buenos réditos a Antena 3.

El culpable de ello fue el propio Pablo Motos, que le preguntó si alguna vez había mandado a su madre la flamenca del WhatsApp y él le respondió que "se la mandamos ahora mismo", para a continuación sacar a relucir el tema del beso que le dio durante la entrevista, que precisó que "no fue uno, fueron dos".

Según el presentador, el hijo de la tonadillera le envió un mensaje al terminar el programa para agradecerle el trato y aprovechó para amenazarle con darle "una colleja" porque "es mi madre" y terminó advirtiéndole que dejara "de darle picos".

Kiko Rivera bromeó diciendo que "un hermano pelirrojo no lo quiero yo" y le confesó que, cuando vio que Motos besaba en la boca a su madre, le pareció "chocante", sobre todo por haber sido poco después de que ella cantara uno de sus temas más conocidos, "de repente te veo a ti, con esa cara que tú tienes, al acecho y pensé, Pablo, las distancias".

Quizás lo que más le haya molestado a Kiko, como él mismo dijo, es que "es la sexta vez que vengo y todavía no me has dado un beso a mí". Para justificarse, Pablo Motos le aseguró que solo besa a los invitados "cuando cantan" y le pidió que, por ese motivo, no se arrancara a cantar y que si lo hacía y veía que se acercaba más de lo normal, "apártate y hazme la cobra".

Pese a todo, a Kiko Rivera parece que en el fondo no le molestó mucho lo de los 'picos', ya que puntualizó que "si mi madre tuviera que rehacer su vida amorosa, tú serías perfecto", teniendo todo un final feliz.