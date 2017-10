Kiko Matamoros abandona 'Sálvame'

Kiko Matamoros ha abandonado 'Sálvame' después de haber empleado ocho años de su vida a uno de los formatos con más éxito del actual panorama televisivo. Ayer sábado, el colaborador de este programa explicó los motivos de esta definitiva salida.

"Estoy agotado. No tengo ilusión por venir a trabajar y eso es una puerta abierta a la infidelidad", anunciaba ayer sábado Kiko Matamoros, el hasta ahora colaborador del programa, en el especial de 'Sálvame Deluxe'. Los enfrentamientos con sus hijos, el reciente embarazo de su hija, Laura Matamoros, las broncas con sus compañeros, en especial con Mila Ximnénez han provocado que éste decidiera tomar la drástica decisión de abandonar el programa con el que ha vivido más de ocho años.

Sin embargo, a pesar de haber anunciado esta noticia a lo largo de la semana, sus compañeros no terminaban de creérselo ya que económicamente, no se lo podía permitir ya que el ya excolaborador de 'Sálvame' debe más de un millón de euros a Hacienda. Aun así, Kiko Matamoros llegó decidido al 'Deluxe' a confirmar su decisión y explicando que aunque deba dinero, su trabajo "le provoca rechazo" y no lo puede soportar. "Me han ofrecido más dinero por quedarme. Económicamente es más rentable estar aquí, pero es una situación acomodaticia absurda. Llevo trabajando desde los 19 años", explicaba agotado el polémico colaborador.

Muchos medios aseguran que la supuesta herencia que va a recibir Makoke, su actual mujer, ha conducido a Matamoros a tomar esta decisión. Sin embargo, el colaborador no confirmó anoche esta herencia... aunque tampoco lo desmintió.

De cualquier modo, la salida de Kiko Matamoros de 'Sálvame' no implica que el público deje de verle en el mundo del periodismo durante una temporada: "Tengo dos ofertas y las estoy valorando, no son de televisión, pero sí de medios de comunicación. Una es para hablar de fútbol y política, algo que me encanta". De esta manera, se despedía del que ha sido su programa y parte de su vida durante nueve años.