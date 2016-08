Kike Calleja sólo fue el "follamigo" de Terelu hace "tres o cuatro años"

Su madre, María Teresa, se lo recomendó en el reciente espacio de Las Campos, "Kike Calleja podría ser tu follamigo, como en 'Sexo en Nueva York'", pero parece que Terelu ya no está por la labor.

La presentadora visitó este lunes el plató de Hable con ellas y confesó que efectivamente el periodista y habitual colaborador televisivo sí desarrolló en alguna época esa labor, pero que eso estaba olvidado, "tuvimos una breve historia de intimidad hace tres o cuatro años, pero nunca después he vuelto a tener una relación íntima con él”.

Así de tajante se mostró Terelu a la hora de analizar la situación en la que se encuentra esa relación, aunque destacó que “a mí Kike me produce mucha ternura pero hay una diferencia generacional muy importante para mí”.

Según ella, "Kike tiene que vivir todavía la vida, quiere formar una familia y tener hijos y yo ahora no quiero eso, soy una persona que en estos momentos no quiere tener una relación así".

Terelu, que llegó al programa de Telecinco acompañada por Carmen Borrego, su hermana, sentenció por tanto a sus anfitrionas que "queréis algo que no existe”, y lamentó que no se entienda la relación actual que mantienen, “es difícil de creer que un hombre y una mujer no puedan ser amigos”.

Para ella, "es muy triste que en pleno siglo XXI un hombre y una mujer no puedan ser simplemente amigos", y precisó que eso no va a impedir que sigan siéndolo, "después de aquello hemos salido juntos muchas veces, y lo seguiremos haciendo, pero nada más".

Respecto a Las Campos, confesó que "el programa no había nacido con este mismo formato, pero ha ido cambiando conforme lo hacíamos", lo que reforzó la teoría de que había sido la llegada de Bertín Osborne a Telecinco lo que había propiciado ese cambio de formato.