Kate Upton riza el rizo con su triple topless

Después de haber sido elegida la mejor modelo de 2013 en la décima edición de los Premios de Estilo, y de ser considerada en diciembre de 2014 como la Mujer más Sexy del Planeta de la revista 'People', Kate Upton llegó a ser despedida de Sport Slustrated por engordar 20 kilogramos. Ahora ha demostrado que no le sobra ni le falta un gramo de más.

La modelo y actriz de Hollywood lo ha hecho precisamente para la revista Sports Ilustrated, con el título de 'Kate is back' (Kate está de vuelta), en una edición especial de trajes de baño, y lo ha hecho a lo grande, nada menos que en tres portadas distintas.

La top model y actriz de 24 años exhibe su escultural y deslumbrante cuerpo en una producción fotográfica muy sensual y sexy, ya que protagoniza nada menos que tres topless a cual más sugerente.

Pese a ello parece que al equipo de la revista no le ha gustado mucho esta sesión fotográfica, hasta el punto que ha definido a Kate como "una diva, exigente y severa". Según el New York Post, la novia del jugador de béisbol Justin Verlander habría dicho a los responsables de la publicación que sólo aceptaba el trabajo si no protagonizaba la portada.

Entre sus exigencias parece que también se encontraban una lista de maquilladores y fotógrafos con los que solamente trabaja", y, según ha contado un miembro del equipo, tuvo un comportamiento grosero por considerarse mejor que las otras modelos, al presumir de que ella también es una cotizada actriz de Hollywood.

Hay que recordar que Kate Upton no sólo ha hecho ya tres películas, la última 'The other woman', sino que también hizo una aparición en TV en junio de 2011 en un episodio de la serie 'Tosh.0', participando en un espacio llamado "Cuchillo o Banana", emulando a un juego televisivo japonés, dónde ella es apuñalada con una banana.

En julio de 2011, Kate jugó en el "2011 Taco Bell All-Star Legends & Celebrity Softball Game" en el Chase Field de Phoenix, Arizona. Su debut como actriz fue en la película 'Tower Heist', como la amante de Mr. Hightower's. En 2012 participó en la cinta 'Los tres chiflados', en la que interpretó el papel de la hermana Berenice.