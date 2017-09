Karmele Marchante llama "cerdo facha dictador" a Rajoy

Hay personas que tampoco se las echa mucho de menos en televisión, aunque parece que ellas sí echan de menos el medio que las hizo populares y las sacó del anonimato. Quizás por ello, Karmele Marchante ha decidido sacar su vena más independentista y hacer unas declaraciones incendiarias que ya están siendo contestadas en las redes sociales.

La otrora colaboradora de Sálvame, programa en el que dijo haber sufrido "acoso", está haciendo campaña ahora por el referéndum ilegal de Cataluña y por la independencia para esa comunidad, algo que ya hizo cuando salió hace tiempo en la portada de 'Interviú' vestida únicamente con una estelada. Así, en una entrevista En Blau señala que "yo estuve por la Diada en Barcelona y fue estupendo. Después, fue el día de la invasión a Cataluña por parte del Estado español, del Gobierno español".

La periodista dice no entender la postura del Gobierno español, "¿qué se piensa el dictador Rajoy? ¿Qué hará lo que quiera con Cataluña? ¿Qué mandará a las tropas? ¿Al ejército?", ni el de otros organismos como el Tribunal Constitucional, del que dice que "no sirve para nada, está politizado, está a las órdenes de un dictador. Quiero decir, estos jueces, que la mayoría son hombres, heterosexuales, violentos y fóbicos, tienen odio contra Cataluña y esto les induce a hacer las cosas que hacen". Según ella, habría que "quemar" tanto el Tribunal Constitucional como la Conferencia Episcopal.

Karmele Marchante es de las que opinan que "un referéndum es una petición de los ciudadanos y, por lo tanto, tiene que ser lícito. Lo que es ilícito es la invasión del Estado español", y justifica su postura porque "yo defiendo una república catalana, independiente, libre, firme, fuerte, económica, feminista y laica".

Sobre Mariano Rajoy asegura que de verle "le diría cerdo, dictador y de todo, si es que me digno a hablar con él... Es usted un cerdo facha. Ya lo he tenido delante cuando era ministro de 'incultura', pero aunque él quisiera hablar conmigo, yo no hablaría con él".

La excolaboradora de Sálvame recuerda que "cuando trabajaba en la época de Franco, yo era libre, hacía lo que me daba la gana. Ahora, como catalana, no me siento libre", y precisa el por qué todavía sigue viviendo en Madrid, "me gustaría mucho poder volver a Barcelona, pero no puedo ir porque no encuentro un trabajo que me interese y que me permita vivir".