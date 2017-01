Julia Roberts no consigue superar los besos de 'Tu cara me suena'

Antena 3 y su programa estrella, ‘Tu cara me suena’, comenzaron el año con buen pie con su particular concierto de Año Nuevo al convertirse en el líder del primer día del año tras ser visto por 3.294.000 espectadores (21,9%). A poca distancia, se situó Julia Roberts y su ‘Pretty Woman’ que, a pesar de repetirse año tras año, consigue que 2.649.000 espectadores vuelvan a verla. No tuvieron tanto éxito ‘Thor’ en La 1 y ‘Ironclad’ en La Sexta que se convirtieron en unas de las últimas escenas de la noche al ser visto por 1.858.000 (10,4) y 1.007.000 (5,6%) espectadores, respectivamente. Por otro lado, el ya más que tradicional ‘Concierto de Año Nuevo’ arrasó en la mañana de La 1 con un 30,5% de cuota de share (2.372.000).

Por su parte, los telediarios de Telecinco pierden fuelle con la llegada del nuevo año y los el telediario de fin de semana de La 1 (2.439.000 y 14%) y Antena 3 noticias 2 (2.426.000 y 14,3%) superan en más de medio millón de espectadores al de Mediaset.

Los espacios más vistos del domingo 1 de enero son:

- Tu cara me suena (A-3): 3.294.000 (21,9%)

- Cine 5 estrellas: ‘Pretty Woman’ (Tele 5): 2.649.000 (14,5%)

- Telediario fin de semana 2 (La 1): 2.439.000 (14%)

- Antena 3 noticias 2 fin de semana: 2.426.000 (14,3%)

- Concierto de Año Nuevo (La 1): 2.372.000 (30,5%)

- Multicine 3: ‘La otra madre’ (A-3): 1.983.000 (13,3%)

- Informativos Telecinco 21.00: 1.951.000 (11,4%)

- Telediario fin de semana 1 (La 1): 1.941.000 (18,2%)

- Multicine 2: ‘Doble maldad’ (A-3): 1.882.000 (14,2%)

- Película de la semana: ‘Thor’ (La 1): 1.858.000 (10,4%)