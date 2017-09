Juanes hará de David Bisbal en la quinta edición de La Voz

"La diferencia con la edición del año pasado es que entonces Alejandro Sanz se llevaba a todos los aspirantes y esta vez es Juanes el que se los lleva". Con esta sutileza, en relación con las 'audiciones a ciegas' en las que cada coach elige a sus candidatos, diferenciaba Manuel Carrasco, uno de los dos veteranos, junto a Malú, la quinta entrega de La Voz, que Telecinco estrena este viernes, de la cuarta.

El cantante colombiano, que es el artista latinoamericano que más premios Grammy y Latin Grammy ha ganado, con un total de 23, es uno de los principales reclamos de esta entrega, en la que bien podría considerársele como el sustituto del almeriense. Por Melendi llega esta vez Pablo López, que, con apenas dos discos en el mercado, ya cuenta con tres discos de Platino y tres nominaciones a los citados Grammy.

Para Manuel Villanueva, director de Contenidos de Mediaset, lo mejor en general es el formato en sí, y, cómo no, esos más de tres millones de espectadores que lo vieron la temporada anterior, con una cuota de pantalla del 24%. Por esas cifras es por las que indicó que sufre vértigos, "cómo no sentirlos al ser una quinta edición y, sobre todo, con esas cifras que tiene que producen una sensación todavía de mayor altura".

Para él, los ingredientes de este formato son "la emoción, la capacidad de sorprender, la competición y la complicidad", por lo que proclamó que "llega La Voz, correr La Voz". Lo de menos para él es que en futuro muy cercano tengan que competir con Tu cara me suena porque "el viernes probamos La Voz Kids y funcionó y hay que competir todos los días, no hay un solo día fácil".

Gran novedad

Tampoco lo ha sido sin duda para los más de 15.000 aspirantes que han intentado ser protagonistas de esta edición, con algunos, como precisó Jesús Vázquez, otro que repite como maestro de ceremonias, que ya se conocían el plató, "los niños de la edición de La Voz Kids se presentan ahora a esta. Eso nos llena de orgullo y satisfacción porque muestran la ilusión de querer seguir aquí". De ellos han quedado 56, que serán los que tendrán que elegir los coach, a razón de catorce por equipo.

Pero sin duda la gran novedad de la quinta entrega del talent es que por primera vez en España, y segunda a nivel mundial (ya se hizo en Holanda, el país de origen del concurso), los cuatro coach han compuesto al unísono un tema inédito específicamente para el programa, que ellos mismos interpretarán este mismo viernes, antes de esas audiciones a ciegas. Con el título ‘Otra vez’, esta canción, que próximamente estará disponible en las plataformas de descarga, será un homenaje a todos los participantes que han pasado por el programa y a los que comenzarán a participar instantes después.

Con posterioridad, y como suele ser habitual, llegarán ‘El Telón’ y ‘Las Batallas’, en las que se incorporarán como asesores Bebe, Niña Pastori, Miguel Poveda y Antonio Orozco, y finálmente los ‘Directos’, en los que el público tendrá la última palabra para elegir al ganador, recompensado con un contrato discográfico con Universal Music.

Para Juanes, que debuta a nivel mundial en este formato, porque "no lo había hecho antes por un tema de agendas y porque me daba angustia decir a alguien que cantaba brutal que no", afirmó que "es una experiencia única, lo estoy pasado demasiado bien y me ha gustado ser parte del sueño de los chicos". El colombiano asegura que "he aprendido mucho, me he vuelto mejor persona y mejor cantante", así como que hay gran competencia entre los coach, "aguí vamos a muerte, a por todas". Encarna Paso, productora, es el único programa que tiene música en directo.

Por su parte, Pablo López, encantado también por formar parte de los coach, recordó que "antes que músicos somos personas, y un programa como este te hace mirar hacia atrás y pensar que hay que creer en ti y que las heridas te enseñan". Su compañero Manuel Carrasco desveló por el contrario que "yo me pensé seguir en el programa porque lo paso muy mal al tener que decir que no a la gente", dando la razón a Jesús Vázquez cuando dijo que "las emociones aquí son únicas".

Que se lo digan si no a la propia Malú, la más veterana del equipo de coach, que desveló que "hay muchos casos que te los llevas luego a casa porque yo soy como María Magdalena". Pese a todo indicó que "me encanta estar un año más con esta gran familia. Estar con compañeros en lo mejor, para alimentarnos los unos de los otros".