Jorge Javier Vázquez llama "zumbada" a Alba Carrillo

El ir a 'Sálvame Deluxe' te garantiza unos considerables ingresos económicos, pero también que nadie te asegure hasta cuándo van a seguir metiéndose con uno. Que se lo digan si no a Alba Carrillo, a la que hasta el mismísimo presentador del espacio, Jorge Javier Vázquez, ha cargado contra ella e incluso fuera del plató. En concreto ha sido en su blog de Lecturas, en el que ha venido a analizar el 'Deluxe' que se marcó la modelo el pasado viernes, en el que machacó a su ex, Feliciano López.

El presentador de este espacio cree que "si Alba Carrillo fuera la protagonista de una novela sería la de 'La chica del tren' pero sin ser borracha. Esto es: una mujer aparentemente zumbada que vaga por la vida sin cencerro después de que un marido muy malo malísimo se las hiciera pasar canutas". Esa dice que es la impresión que da, aunque puntualiza que "Feliciano López no se ha manifestado y lo mismo la versión que nos ofrece Alba está adulterada y tiene poco que ver con la realidad. Quiere esto decir que hablo de oídas, no de certezas".

Para él, "cuando Alba se siente cómoda se refiere a su matrimonio de manera casi cómica: narra con gracia episodios de suegros entrometidos y la ausencia de relaciones sexuales con Feliciano", aunque indica que "las pocas que tenían, según ella, eran con el 'Deluxe' de fondo", y recordó las palabras de la modelo, "por eso ahora que estoy escuchando tu voz -le dijo a Jorge Javier, me acuerdo de los momentos vividos y me estoy poniendo un poco".

Lo peor para el también jurado de 'Got Talent' es que "cuando tuvo que enfrentarse a los colaboradores la Alba divertida y controlada se convirtió en un catálogo de emociones exaltadas: lloraba, reía, se quedaba muda, volvía a recuperar el habla para inmediatamente llorar de forma desconsolada y así hasta que abandonó el plató". Por ese motivo es por el que cree que "a simple vista no tiene pinta de ser una mujer muy centrada pero también es verdad que posee algo que hace que te quedes pegado a su narración. Es vulnerable, tierna y aparentemente necesitada de cariño".

Según la versión de un amigo presentador, Alba es "la típica tía que se cruza por tu vida y te la destroza". Jorge Javier desvela que "el sábado me llama mi madre y me pregunta: '¿pero es verdad todo lo que contó?'. Y yo no supe decirle ni que sí ni que no".