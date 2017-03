Jorge Javier Vázquez levanta polémica con su disfraz de fallera

Jorge Javier Vázquez ha vuelto a causar revuelo en las redes sociales. En esta ocasión, el presentador de televisión y de Sálvame apareció ayer viernes en el programa vestido de fallera para hacer un homenaje a las Fallas de Valencia. Esto parece no haber gustado a todo el mundo y Twitter se ha producido una lucha entre los que se han mostrado indignados ante tal hecho y los que apoyan el disfraz.

En un primer momento, iba a ser Mónica Hoyos, colaboradora del programa 'Sálvame', la que iba a aparecer de esta guisa en televisión. Sin embargo, en el último momento ésta se negó y Jorje Javier Vázquez no dudó en quitarle el puesto: "Yo no entiendo cómo Mónica no ha querido ponerse este traje que es una maravilla".

El presentador de televisión recorrió el plató de Telecinco en busca de su compañera y comenzó a acaparar las miradas de todo el mundo. Comentarios como "esto es una vergüenza. Documéntate hombre, que eso no es nuestro traje regional" o "vergonzoso, más quisiera él vestirse de llera. Deja de faltar el respeto", con algunos de los mensajes que escribieron algunos falleros en respuesta a un tuit que colgó el programa en el que salía el presentador con el disfraz.

Hoyos explicó más tarde que no se había vestido porque le había dado "una bajada de tensión".