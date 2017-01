Jorge Javier: "Prefiero estar en la mierda que al lado de la Pantoja"

Lo que faltaba por ver. Ahora resulta que Jorge Javier Vázquez ha arremetido contra Isabel Pantoja no porque ésta no quisiera ir a su programa en vez de a El Hormiguero, ni porque la misma haya terminado por decantar el mes a favor de Antena 3, sino porque no dijo su nombre cuando habló de cómo consiguió a su actual perrita Sisí.

Pablo Motos sacó el tema del perro, por aquello de que, con un sólo diente, se parecía a Barrancas, una de sus hormigas, y la tonadillera dijo que se la habían regalado en un programa, pero no la persona que se la había dado, por aquello de querer olvidar de dónde venía.

Veinticuatro horas después ha sido el propio Jorge Javier Vázquez el que ha recordado que se la dio durante una visita de la artista al programa de Antena 3 Sabor a ti, como presente de todo el equipo del espacio, "ayer la señora Pantoja dio una entrevista pactada, donde todo estaba estipulado, y ella, que no da puntadas sin hilo, decidió utilizar esa entrevista para enviarme un mensaje".

El presentador lamentó que "ella nunca da la cara. Nunca te llama. Esa es su cobardía. Si está enfadada, que me lo diga. Pero si quería que me enterara de algo de que usted y yo hemos roto relaciones no hace falta lo de ayer, ¿usted cree que hacía falta ese desprecio?", y se preguntó si "¿le gusta tratar así a la gente que le ha apoyado? Quizás sí, por eso se encuentra tan sola. La señora Pantoja me quería enviar un mensaje, y utilizó un perro".

Jorge Javier insistió con lo de la perrita, "hay que ser ridículo. Motos le pregunta que quién le regaló a su perrita Sisi, yo no se la regalé, yo en aquella época trabajaba en Sabor a ti y el equipo decidió regalársela. Después de cómo se portó la señora Pantoja con Chelo García Cortés siendo al parecer su amiga, cuando la vi con la perrita les juro que pensé 'pobre perrita'".

Lo que parece que más le molestó es que "ella dijo anoche que no iba a pronunciar el nombre de quién se la regaló. Se refería a mí, y acto seguido dijo ella que quería a la perrita venga de donde venga". Llegados a este punto precisó que "yo vengo de trabajar, usted viene de la cárcel. No viene de las vacaciones, usted viene de la cárcel, donde no meten a alguien por desafinar, usted sabrá porque entró".

Parece que la relación entre ambos va a ser irreconciliable, sobre todo por las palabras de Jorge Javier: "Me veo en la obligación de mandar un mensaje a la señora Isabel Pantoja. Se abre un nuevo tipo de relación con ella y espero no volver a tener que cruzármela en mi vida". Según él, "vino a mi casa y su frase fue: 'qué bonito sitio para hacer una exclusiva'. Pero yo ya no le sirvo, ahora soy un bono basura", y recuerda que "te servía cuando vino a Supervivientes. Gracias a mi quería meterse en Mediaset. Yo prefiero estar en la mierda que a su lado".

Para el presentador, la vida de Isabel Pantoja "son las exclusivas, facturar, cobrar, vender, yo ya no le sirvo, a usted soy un bono basura, no se preocupe que he captado la idea, porque gracias a mi quería meterse en Mediaset y cobrar de Mediaset".

Y para terminar dudó del éxito profesional de la tonadillera, "después de dos años metida en el trullo vaya mierda de gira tiene, pregúntese por qué", y le hizo una recomendación, "le quiero decir algo, ya que usted me desprecia tanto...¿sabe lo que haría yo? Pagar a mi sobrina para que no tuviera que trabajar con un ser tan deleznable como yo. Pero para eso se necesita dignidad".